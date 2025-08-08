Lutajući fotoreporter Boris Trogrančić nas inače oduševi kadrovima iz Bosne i Hercegovine, ali ovog puta donosi predivne prizore iz Šibenika. Grad je posjetio povodom koncerta na Tvrđavi Sv. Mihovila, kada su nastupili glazbeni virtuozi SatchVai (Joe Satriani i Steve Vai) u sklopu velike europske turneje.

"Neki gradovi vas osvoje na prvi pogled, a Šibenik to učini i iz zraka i sa zemlje. Nedavno sam imao priliku posjetiti ovaj biser Dalmacije, povodom koncerta SatchVai, i kroz objektiv otkriti njegove slojeve – od kamenih ulica do modrog horizonta“, kaže fotograf i dodaje:

"Prvi dojam iz zraka oduzima dah – mreža uskih ulica koja vijuga prema tvrđavama, okružena morem koje se presijava na suncu. S visine se jasno vidi kako je grad stoljećima rastao i čuvao svoje granice, od utvrđenja sv. Mihovila do moćne tvrđave sv. Nikole na ulazu u kanal sv. Ante.

Šibenik - 3 (Foto: Boris Trogrančić)

Šetnja sa zemlje otkriva drugu perspektivu – Katedrala sv. Jakova, remek-djelo od kamena i UNESCO-ova svjetska baština, uske skale koje mame da zavirite u skrivene kutke, te živopisna riva gdje se miris mora stapa sa zvukovima uličnih kafića.

Šibenik je posebna priča na Jadranu – najstariji samorodni hrvatski grad na obali, prvi put spomenut još 1066. godine u povelji kralja Petra Krešimira IV. Taj povijesni pečat osjeti se na svakom koraku, bilo da gledate srednjovjekovne bedeme ili se izgubite u šarenim detaljima na starim fasadama.

Ovaj put Šibenik je za mene bio i grad muzike. Koncert SatchVai donio je virtuozne gitarske tonove koji su se stapali sa šibenskom noći, stvarajući atmosferu koja se ne zaboravlja. Muzika i grad zajedno su disali, a ja sam nastojao tu energiju prenijeti kroz svoje fotografije“, opisuje Boris Trogrančić, čije fotografije pogledajte u galeriji na početku teksta.

"Fotografije iz zraka i sa zemlje iz ovog putovanja nisu samo slike – to su fragmenti mog doživljaja grada. Šibenik je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost susreću u savršenom kadru, a more, kamen i ljudi stvaraju priču koju vrijedi ponovo ispričati. Iako sam bio kratko, siguran sam da ću se u Šibenik ponovo vratiti!“, lijepo je opisao Boris Trogrančić kojeg možete zapratiti i na YouTubeu.

