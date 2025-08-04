Galerija 60 60 60 60 Ibiza jednostavno ima nešto posebno. Noćni život, toplo sunce i bijele pješčane plaže doprinose živopisnoj atmosferi ovog mjesta. Jedan od najposjećenijih otoka Baleara i lako je razumjeti zašto. Neki dolaze zbog beskrajnih dana na plaži, drugi se ne mogu zasititi atmosfere zabave.

Ibiza je tisućama godina, još od doba Feničana, štovana kao sveti otok plodnosti i ženske moći i uistinu ima predivnu, opuštenu energiju gdje se svako dobro osjeća. Nas tri prijateljice odlučile smo se za četverodnevni girls’ trip, bez puno planiranja unaprijed - najbitnije nam je bilo da posjetimo što više lokacija kako bismo što bolje doživjeli ovaj atraktivan otok i sve što nudi. Većinu toga smo otkrivale tek po dolasku na otok.

Obala Ibize nudi nekoliko zona - plaže Cala d'Hort, koje su se smjestile nasuprot prekrasnog prirodnog rezervata Es Vedrà, i Es Caló d'es Moro, s jednim od najdivnijih zalazaka sunca na otoku. Ondje je i stjenovita obala Ses Variades, puna živahnih barova i noćnih klubova. Cala Benirrás je pak epicentar hipijevskog načina života. Pronaći ćete i uvale poput Taride, Jondala, Conte i plaže Ses Salines i d'en Bossa, s raznim klubovima na plaži. Cala Llentía je također vrijedna pozornosti, s kamenjem na liticama, koju mnogi smatraju Stonehengeom na Ibizi.

Mi smo se odlučile za dvije noći u mirnom okruženju uvale Cala de Sant Vicent, na sjevernom dijelu otoka, a zatim dvije noći u gradu Ibiza, nedaleko od starog grada, koji se smatra UNESCO-vom baštinom.

Sjever Ibize nudi manje, pješčane uvale okružene mediteranskim raslinjem i borovima, idealne za odmor i uživanje u prirodi i tirkiznoj boji mora. El somni dream hotel s 5 zvjezdica svojim dizajnom i detaljima se odlično uklopio u tu mediteransku priču. Smještaj za dvije osobe u takvom hotelu košta petstotinjak eura s uključenim doručkom.

S ove lokacije obišli smo nekoliko restorana od kojih bi izdvojila Amante - smješten na litici uz plažu s pogledom na more, nudi vrhunske specijalitete lokalne kuhinje, uz uređenje, uslugu i nezaboravnu atmosferu.

Atzaro - 3 (Foto: Sparkles of Italy)

Ukoliko ste ljubitelj agroturizama s ponudom iz vlastitih vrtova preporučujemo Hotel Atzaro, 20 minuta vožnje od Cala de Sant Vicent u unutrašnjosti Ibize. Ukoliko niste ljubitelj života uz plažu, ovo je mjesto za vaš odmor. Bogata vegetacija, uređeni vrtovi, unutrašnje i vanjsko uređenje koje oduzima dah, nekoliko bazena, jezerce, gostoljubivost, restoran za najzahtjevnije gurmane, samo su mali dio onog što ćete ovdje pronaći i zbog čega ćete se htjeti ponovno vratiti.

Nakon što smo se odmorili u sjevernom dijelu, vratili smo se na sam jug otoka, gdje se nalazi grad Ibiza, deset minuta od samog aerodroma. Ovaj dio idealan je za noćni život kao i bogati dnevni život na plažama. Mi smo se smjestili u pješačkoj zoni kluba Ushuaia, hotel Dorado na samoj plaži En Bossa, gdje nas je smještaj koštao oko petstotinjak eura za dvije osobe, s doručkom.

Dorado Hotel En Bossa - 2 (Foto: Sparkles of Italy)

Svakako se smjestite u pješačkoj zoni klubova jer u visokoj sezoni čekanje taksija oduzima dosta vremena. Mi smo bili u predsezoni, sredinom lipnja, kada je i taksi nešto dostupniji, a košta cca 1 euro = 1 kilometar. Ulazi u atraktivnije klubove, uz gostovanja poznatih DJ-eva koštaju od 80 do 100 eura. Mi smo posjetili Ushuaia klub, nazvan po gradu u Argentini poznatom kao kraj svijeta, a gostovao je DJ Calvin Harris. Cijena pića kreće se od 10 eura za vodu, 30 eura za koktele pa na više.

Ushuaia je dio istoimenog hotela i oni s dubljim džepom često zakupe i noćenje s balkonom koji gleda na klub, koji je na otvorenom, a noćenje se kreće od 800 eura (dvokrevetna soba). Ono što bismo svakako savjetovali, ako želite pogled na klub, je noćenje u hotelu pokraj, The Unexpected, gdje je cijena noćenja puno povoljnija, od 400 eura za dvije osobe s pogledom na Ushuaia klub i ulaznicama za klub.

Ushuaia - 2 (Foto: Sparkles of Italy)

Glazbeni program inače počinje već od 17 sati i traje do 23 sata kada se možete dalje zaputiti u poznat klub Universe odnosno UNVRS gdje DJ gostovanja kreću od 23 sata i traju do jutarnjih sati. UNVRS je poznat i kao najveći klub na svijetu gdje stane oko 10.000 ljudi, a nudi i spektakularne efekte i glazbenu ponudu.

Večer možete provesti i šetajući starim gradom Ibiza, koji će vas oduševiti tipičnim španjolskim uređenjem i malim pitoresknim barovima i restoranima. U luksuznoj marini, u nastavku starog grada, smjestio se poznati cabaret klub Lio Ibiza. Za sve one koji žele doživjeti kombinaciju plesnog spektakla, mjuzikla, i DJ glazbene ponude, ovo je mjesto kojeg toplo preporučujemo.

Nedaleko od Lio nalazi se i klub Pacha, koji postoji još od 1973 i predstavlja ikonu elektronske kulture i glazbe kako na Ibizi tako i u svijetu. Može ugostiti i do 3000 ljudi, a zaštitni znak kluba, plod trešnje, postao je suvenir Ibize i možete ga pronaći kao detalj po cijelom otoku.

Blue Marlin - 1 (Foto: Sparkles of Italy)

Ne propustite zabavni dnevni život koje nude beach klubovi. Mi smo isprobali Blue Marlin, u uvali Jondal, koji već godinama zabavlja posjetitelje svojim after beach partijima, a ujedno nudi i odličnu gastro ponudu za ručak. Tik do njega smjestio se Casa Jondal, koji će uređenjem i ponudom zadovoljiti i one najzahtjevnije, a prepoznao ga je i brand Jacquemus, koji je brendirao terasu prepoznatljivim dizajnom, i otvorio svoje prodajno mjesto u sklopu Casa Jondal.

Kad ste već na Ibizi svakako skoknite do Formentere, najmanjeg među Balearima, otočja koje je poznato po svojim rajskim plažama, bijelom pijesku i moru boje mente i tirkiza. Ovaj dio ne trebate planirati unaprijed, preko booking.com aplikacije uvijek možete pronaći u ponudi cjelodnevne izlete brodom koje će vas koštati oko 80 eura po osobi s uključenim ručkom, paellom, sangriom i osvježavajućim pićima.

Preostaje vam još samo isplanirati termin vašeg putovanja na Ibizu, a najjednostavniji i najjeftini način da dođete do destinacije je Ryan Air (Zagreb - Milano / Milano - Ibiza). Mi ćemo se svakako ponovno vratiti, kao i mnogi drugi koji jednom otkriju Ibizu!

