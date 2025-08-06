Briam je svojevrsna grčka verzija ratatouillea – riječ je o složencu sastavljenom od tanko narezanog povrća koji se peče u pećnici.
Briam obično sadrži namirnice poput tikvica, rajčica, a katkad i patlidžana pa ne čudi što ovo jelo ima najbolji okus ljeti i što je bez njega teško zamisliti ljetne gozbe.
Servira se za ručak i večeru – često uz velikodušan komad feta sira, maslina i maslinova ulja, ili kao prilog uz pečenu piletinu, janjetinu – pa čak i ribu.
Vrlo lako briam možete napraviti i kod kuće uz naše savjete i nekoliko kuharskih prečica.
Briam - sastojci:
- 800 g sjeckanih rajčica iz konzerve
- 600 g krumpira
- 600 g tikvica
- 2 čajne žličice sušenog origana
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 veliki luk
- 1 čajna žličica sjeckanog ružmarina
- sol i papar po želji
- svježi listići peršina
- ekstra djevičansko maslinovo ulje po želji
Briam - priprema:
- Operite povrće, ogulite ga i narežite na tanke kolutove – krumpire i luk na oko tri do pet milimetara debljine, a tikvice na oko sedam do 10 milimetara debljine. Posolite ih i popaprite po želji. Zalite ih s ekstra djevičanskim maslinovim uljem i začinite sa sušenih origanom, nasjeckanim češnjakom i sjeckanim ružmarinom.
- Na dno okrugle posude za pečenje stavite polovicu konzerviranih rajčica s tekućinom. Po vrhu ukrug složite povrće naizmjence stavljajući začinjene ploške krumpira, tikvica i luka. Preko njih prelijte ostatak začina i maslinova ulja te ostatak rajčica.
- Posudu za pečenje prekrijte aluminijskom folijom bez da ista dodiruje poslagano povrće u posudi. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite 45 minuta. Potom uklonite aluminijsku foliju i nastavite peći još oko pola sata dok se povrće ne zapeče, a višak tekućine ne ispari.
- Poslužite povrće toplo sa svježim peršinom, uz nešto sira i maslina ili kao prilog mesu. Dobar tek!
