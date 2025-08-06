Briam je svojevrsna grčka verzija ratatouillea – riječ je o složencu sastavljenom od tanko narezanog povrća koji se peče u pećnici.



Briam obično sadrži namirnice poput tikvica, rajčica, a katkad i patlidžana pa ne čudi što ovo jelo ima najbolji okus ljeti i što je bez njega teško zamisliti ljetne gozbe.



Servira se za ručak i večeru – često uz velikodušan komad feta sira , maslina i maslinova ulja, ili kao prilog uz pečenu piletinu, janjetinu – pa čak i ribu.



Vrlo lako briam možete napraviti i kod kuće uz naše savjete i nekoliko kuharskih prečica.

Briam - sastojci: 800 g sjeckanih rajčica iz konzerve

600 g krumpira

600 g tikvica

2 čajne žličice sušenog origana

2-3 češnja češnjaka

1 veliki luk

1 čajna žličica sjeckanog ružmarina

sol i papar po želji

svježi listići peršina

ekstra djevičansko maslinovo ulje po želji Briam - priprema: Operite povrće, ogulite ga i narežite na tanke kolutove – krumpire i luk na oko tri do pet milimetara debljine, a tikvice na oko sedam do 10 milimetara debljine. Posolite ih i popaprite po želji. Zalite ih s ekstra djevičanskim maslinovim uljem i začinite sa sušenih origanom, nasjeckanim češnjakom i sjeckanim ružmarinom. Na dno okrugle posude za pečenje stavite polovicu konzerviranih rajčica s tekućinom. Po vrhu ukrug složite povrće naizmjence stavljajući začinjene ploške krumpira, tikvica i luka. Preko njih prelijte ostatak začina i maslinova ulja te ostatak rajčica. Posudu za pečenje prekrijte aluminijskom folijom bez da ista dodiruje poslagano povrće u posudi. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite 45 minuta. Potom uklonite aluminijsku foliju i nastavite peći još oko pola sata dok se povrće ne zapeče, a višak tekućine ne ispari. Poslužite povrće toplo sa svježim peršinom, uz nešto sira i maslina ili kao prilog mesu. Dobar tek!

Brzo, lagano i povoljno: 7 neodoljivih ljetnih jela za koja vam pećnica ne treba +4