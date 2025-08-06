Galerija 3 3 3 3 Poduzetnik Johnny Palmer pretvorio je nekadašnji avion Pabla Escobara u luksuzni Airbnb u kojem noćenje stoji otprilike 300-injak eura po osobi.



Ovaj Boeing 727 originalno je izgrađen 1968. godine, a prenamijenjen je u privatni zrakoplov početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina.



Pablo Escobar smatra se najbogatijim kriminalcem u povijesti koji je do svoje smrti na ilegalan način prikupio nevjerojatno bogatstvo vrijedno oko 30 milijardi dolara.

Stepenicama se možete popeti do apartmana u trupu aviona (Foto: Profimedia)

Ne čudi stoga što je njegov avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalom. U međuvremenu je promijenio vlasnika i restauriran je, ali je zadržao retro izgled iz 80-ih.



Ova neobična smještajna jedinica smještena u trup aviona ima dva dnevna boravka, spavaću sobu s bračnim krevetom, tri toaleta, tuš-kabinu i potpuno opremljenu kuhinju namijenjenu za maksimalni smještaj četiri osobe.

Dnevni boravak retro izgleda iz 80-ih (Foto: Profimedia)

Izvan aviona nalazi se paluba s hidromasažnom kadom, saunom i vanjskim tušem za uživanje na otvorenom u toplijem dijelu godine. Važno je napomenuti i da se cijeli objekt napaja obnovljivom energijom putem solarnih ploča.

Trup zrakoplova je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zoni Skyline Park u Bristolu u Ujedinjenom Kraljevstvu.



Ako ga planirate iznajmiti preko Airbnb-a dobro je znati kako je ovaj prostor mirna oaza tijekom vikenda. U tjednu, pak, odmor bi vam mogla pomrsiti dostavna vozila u susjednom dvorištu.



Kako danas izgleda nekadašnji Escobarov privatni zrakoplov provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Za samo 25 eura: Noćenje u dvokatnici s Airbnba koja je pripadala glazbenom geniju +2