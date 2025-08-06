Galerija
3
3
3
3
Poduzetnik Johnny Palmer pretvorio je nekadašnji avion Pabla Escobara u luksuzni Airbnb u kojem noćenje stoji otprilike 300-injak eura po osobi.
Ovaj Boeing 727 originalno je izgrađen 1968. godine, a prenamijenjen je u privatni zrakoplov početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina.
Pablo Escobar smatra se najbogatijim kriminalcem u povijesti koji je do svoje smrti na ilegalan način prikupio nevjerojatno bogatstvo vrijedno oko 30 milijardi dolara.
Stepenicama se možete popeti do apartmana u trupu aviona (Foto: Profimedia)
Ne čudi stoga što je njegov avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalom. U međuvremenu je promijenio vlasnika i restauriran je, ali je zadržao retro izgled iz 80-ih.
Ova neobična smještajna jedinica smještena u trup aviona ima dva dnevna boravka, spavaću sobu s bračnim krevetom, tri toaleta, tuš-kabinu i potpuno opremljenu kuhinju namijenjenu za maksimalni smještaj četiri osobe.
Dnevni boravak retro izgleda iz 80-ih (Foto: Profimedia)
Izvan aviona nalazi se paluba s hidromasažnom kadom, saunom i vanjskim tušem za uživanje na otvorenom u toplijem dijelu godine. Važno je napomenuti i da se cijeli objekt napaja obnovljivom energijom putem solarnih ploča.
Trup zrakoplova je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zoni Skyline Park u Bristolu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Ako ga planirate iznajmiti preko Airbnb-a dobro je znati kako je ovaj prostor mirna oaza tijekom vikenda. U tjednu, pak, odmor bi vam mogla pomrsiti dostavna vozila u susjednom dvorištu.
Kako danas izgleda nekadašnji Escobarov privatni zrakoplov provjerite u fotogaleriji na početku teksta.
Za samo 25 eura: Noćenje u dvokatnici s Airbnba koja je pripadala glazbenom geniju +2