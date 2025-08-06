Temperatura ulja je ključna za odgovarajuće prženje mesa, ribe i drugih sastojaka na štednjaku.

Ako ulje nije dovoljno vruće, termički obrađeni sastojci bit će masni i gnjecavi. Ako je previše vruće, vanjski sloj će se prebrzo ispeći i zagorjeti, a unutrašnjost će ostati polu-sirova.



Kad se ulje nalazi na idealnoj temperaturi – obično oko 180 Celzijevih stupnjeva, prženi komadi mesa, ribe i povrća dobiju lijepu zlatno-smeđu koricu i sočnu unutrašnjost.



Temperatura ulja može se provjeriti kuhinjskim termometrom, ali ako nemate ovo pomagalo pri ruci, poslužiti se možete i malim kuharskim trikom.



Dovoljno je u ulje baciti prstohvat krušnih mrvica ili malo brašna i vidjeti je li ono spremno za prženje.



Ako ulje nije dovoljno vruće, krušne mrvice će ležati u ulju ili potonuti na dno tave. Ako je previše vruće ulje će se jako zapjeniti i spaliti mrvice. Ulje bi se moglo i zadimiti ako je prevruće.



Kad je temperatura ulja taman, oko krušnih mrvica pojavit će se lagani mjehurići, a ulje će se lagano zapjeniti. Tada znate da je vrijeme za prženje mesa i drugih sastojaka.

