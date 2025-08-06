Galerija 2 2 2 2 U malom ribarskom mjestu na jugu Švedske sasvim je uobičajeno vidjeti ljude kako šetaju u kućnim ogrtačima – bez obzira na doba dana. Pretežito turisti, ali i Šveđani u flafastim izdanjima izlaze na ulice i kupuju u supermarketima ili uživaju na suncu.

Torekov, to malo obalno mjesto, poznato je po svom lokalnom molu (Morgonbryggan – jutarnji mol), u čijem se imenu može naslutiti popularna tradicija jutarnjeg kupanja u moru. Gotovo svi mještani gorljivi su sljedbenici tog rituala – bilo u društvu, ili solo-varijanti. Za jutarnje kupanje na molu kućni ogrtač je nepisana uniforma.

Morgonbryggan u Torekovu na poluotoku Bjäre ljeti osobito živne, kada ljudi dolaze na kupanje, ali i uživanje u prekrasnom pogledu na tjesnac Öresund i okolni krajolik. S ovog mjesta pruža se pogled na otok Hallands Väderö u daljini, kao i na otvoreno more kojim plove trajekti prema Danskoj.

Posjetitelji kažu da ondje pronalaze mir i svoje mjesto za opuštanje i razmišljanje. Na Jutarnji mol ljudi nerijetko dolaze kako bi promatrali izlazak sunca i snimali fotografije – ili samo uživali u trenutku.

I samo mjesto Torekov nudi slikovite kadrove na svakom koraku, poput kamenih ulica i tradicionalnih kuća. Odvede li vas put ondje, pronaći ćete i nekoliko ugodnih kafića, restorana i malih trgovina s rukotvorinama. Mirna, seoska atmosfera čini Torekov savršenim mjestom za one koji traže predah od gradske vreve.

