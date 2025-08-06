Galerija Torekov - 5 2 Torekov - 1 2 Torekov - 3 2 Torekov - 2 2 U malom ribarskom mjestu na jugu Švedske sasvim je uobičajeno vidjeti ljude kako šetaju u kućnim ogrtačima – bez obzira na doba dana. Pretežito turisti, ali i Šveđani u flafastim izdanjima izlaze na ulice i kupuju u supermarketima ili uživaju na suncu.

U trendu Vrboska - 2 Vrboska Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve Knedle od šljiva Hit ljetna slastica Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put Grčki složenac briam Savršeno ljetno jelo Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa

Torekov, to malo obalno mjesto, poznato je po svom lokalnom molu (Morgonbryggan – jutarnji mol), u čijem se imenu može naslutiti popularna tradicija jutarnjeg kupanja u moru. Gotovo svi mještani gorljivi su sljedbenici tog rituala – bilo u društvu, ili solo-varijanti. Za jutarnje kupanje na molu kućni ogrtač je nepisana uniforma.

Morgonbryggan u Torekovu na poluotoku Bjäre ljeti osobito živne, kada ljudi dolaze na kupanje, ali i uživanje u prekrasnom pogledu na tjesnac Öresund i okolni krajolik. S ovog mjesta pruža se pogled na otok Hallands Väderö u daljini, kao i na otvoreno more kojim plove trajekti prema Danskoj.

Posjetitelji kažu da ondje pronalaze mir i svoje mjesto za opuštanje i razmišljanje. Na Jutarnji mol ljudi nerijetko dolaze kako bi promatrali izlazak sunca i snimali fotografije – ili samo uživali u trenutku.

I samo mjesto Torekov nudi slikovite kadrove na svakom koraku, poput kamenih ulica i tradicionalnih kuća. Odvede li vas put ondje, pronaći ćete i nekoliko ugodnih kafića, restorana i malih trgovina s rukotvorinama. Mirna, seoska atmosfera čini Torekov savršenim mjestom za one koji traže predah od gradske vreve.

Kako je runolist postao simbol planinara? Cvijet čije ime na svim jezicima znači isto Runolist - 5 Runolist - 4 Runolist - 3 +1 Runolist - 2