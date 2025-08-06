Banana bread ili kruh od banane popularna je američka slastica, a koja se priprema diljem svijeta. Idealno je rješenje za potrošiti (pre)zrele banane.

Štoviše, što su banane zrelije, to će kruh biti sočniji, slađi i ukusniji.



U većini recepata obično se navodi da vam je slatki kruh od banana potrebno tri zrele banane. No, ako povećate tu količinu na četiri velike zrele banane, odnosno oko 450 grama zdrobljenih banana dobit ćete proizvod koji je još sočniji i ukusniji.



Najbolje od svega? Za pripremu ove slastice ne treba vam nikakva posebna oprema ni sastojci.

Smjesu možete ručno izmiješati u običnoj zdjeli, a ispeći je u kalupu za kruh u pećnici za otprilike 50 minuta. Ovo je idealni desert koji može napraviti i najveći amater u kuhinji.

Slatki kruh od banana - sastojci: 450 g oguljenih zrelih banana

180 g glatkog brašna

150 g smeđeg šećera

100 g maslaca

2 velika jaja

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 čajna žličica sode bikarbone

biljno ulje za podmazivanje

prstohvat soli Slatki kruh od banana - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite kalup za pečenje kruha i/ili prekrijte ga papirom za pečenje te stavite sa strane. U jednoj zdjeli pomiješajte glatko brašno, sodu bikarbonu i sol. U drugoj većoj zdjeli izmućkajte jaja, smeđi šećer i rastopljeni maslac. Dodajte zrele banane koje ste zdrobili vilicom i ekstrakt vanilije i ručno miješajte dok se sastojci ne povežu. Potom dodajte brašno i nastavite miješati dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Prebacite dobivenu smjesu u pripremljeni kalup za kruh i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu oko 50 minuta, odnosno dok kruh ne bude pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li kruh pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kruh prije posluživanja. Dobar tek!

Njemačka krtica: Recept za genijalnu tortu od čokolade, banana i šlaga +0