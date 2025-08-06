Galerija 0 0 0 0 Vrboska, najmanji otočki gradić na sunčanom Hvaru svoj prepoznatljiv izgled duguje otočiću u sredini uvale, kao i lijepom, nedavno obnovljenom mostu - zbog čega se često naziva Malom Venecijom. Vrbosku ćete pronaći između Starog Grada - gdje stižu trajekti na Hvar - i ljupke Jelse.

Vrboska je poznata nudistima koji ljetuju u kampu Nudist, smještenom na obali, oko kilometar udaljenom od grada. Oni koji žele uživati u slobodi kretanja bez komadića odjeće, dolaze i na kupalište Soline, kraj kampa, gdje se sunčaju na strani poluotoka s uglačanim pločama. S druge strane poluotoka pronaći ćete pak predivne šljunčane uvalice, idealne za ne tako golišavo, obiteljsko kupanje.

Mali barovi i restoran na plaži, pregršt hlada, mirisi borova i šetnica kojom možete doći do Vrboske samo su neki od razloga zašto Vrboska mnogima ima posebno mjesto u srcu.

Dugačka tradicija

To je mjesto nastalo kao i brojna druga u Dalmaciji – razvilo se kao luka susjednog naselja u unutrašnjosti. Vrbosku su naselili stanovnici Vrbanja, najvjerojatnije još u 14. stoljeću, kada je i nastala najstarija građevina u mjestu, crkvica sv. Petra. Više o prošlosti tog kraja, ali i razgledati ribolovne alate i opremu možete u Ribarskom muzeju. Ondje su izloženi eksponati iz prošlosti - od arhaičnih svićala do suvremenijih električnih ferala za lov pod sviću.

"U Muzeju se mogu vidjeti i neki gospodarski važniji primjerci faune Jadrana, tradicijska oprema za pripremu ribljih jela, ali i predmeti koji svjedoče o industrijskoj prošlosti Vrboske uglavnom vezanoj uz tvornicu ribljih prerađevina koja je bila aktivna do 1972. Upravo te godine osniva se i Ribarski muzej u Vrboskoj, i to kao prvi muzej svoje vrste na obalama Jadranskog mora“, otkriva Turistička zajednica Vrboske.

Najskuplji jugoslavenski projekt: Tajna vojna baza i podzemni aerodrom koji skrivaju jedan od najvećih mitova o SFRJ-u +4