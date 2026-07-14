Galerija 1 1 1 1 Što kažete na - odmor na Mjesecu? Zvuči kao znanstvena fantastika, i još uvijek jest znanastven afantastika, ali kalifornijski startup GRU Space već prima online predbilježbe za prvi hotel na Zemljinom prirodnom satelitu . Kad se i ako se izgradi.

Iako je projekt još uvijek u ranoj fazi razvoja, zainteresirani već sada mogu osigurati mjesto na listi čekanja. Naravno, uz pozamašan polog. Predbilježbe se primaju putem službene stranice tvrtke, a odabrani kandidati moći će uplatiti polog od 250 tisuća do čak milijun američkih dolara. Taj iznos nije konačna cijena putovanja, već samo rezervacija mjesta.

Cijena? Sitnica

Koliko će stajati čitav lunarni odmor, pitate se? GRU Space procjenjuje da bi petodnevni boravak na Mjesecu, zajedno s prijevozom, mogao premašiti 10 milijuna američkih dolara po osobi, pa je jasno da će prvi lunarni turisti biti od najbogatijih na svijetu.

Ako se planovi ostvare, prvi gosti trebali bi u buduću hotel stići tijekom sljedećeg desetljeća, a hotel bi mogao primiti najviše četiri osobe istovremeno. Osim sobe, u cijenusu uključene i šetnje Mjesecom u svemirskim odijelima, vožnje lunarnim roverima, kao i – partija golfa s nešto slabijom gravitacijom.

SF, ali ne zadugo... ili?

Testne kapsule na napuhavanje trebale bi sletjeti na Mjesec 2029. godine, dok bi izgradnja hotela trebala biti završena 2032. Godine. Hotel bi se nalazio u blizini prirodnih lunarnih jama koje pružaju zaštitu od radijacije i ekstremnih temperaturnih razlika, a cilj nije samo turizam, već i razvoj infrastrukture koja bi jednog dana mogla omogućiti i trajni boravak na Mjesecu.

Proces rezervacije sobe u lunarnom hotelu izgleda ovako: putem službene stranice GRU Spacea iskazuje se interes za putovanje, nakon čega odabrani kandidati mogu uplatiti polog. Polog funkcionira kao rezervacija i ujedno pomaže financirati projekt, a konačna realizacija ovisit će o uspješnosti budućih svemirskih misija i razvoju tehnologije.

Iako će hotel na Mjesecu još godinama ostati projekt na papiru, svemirski turizam polako postaje stvarnost. Tvrtke poput Virgin Galactica i Blue Origina već danas nude komercijalne letove na rub svemira za one koji si to mogu priuštiti.