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Kupanje u Seini donedavno je bilo vrlo opasno – što zbog otpadnih voda i visoke koncentracije bakterija tipa E. coli, što zbog gustog riječnog prometa i jakih struja. Seina je od sedamdesetih godina prošlog stoljeća postala svojevrstan kanal za otpadne vode u koji se ispuštalo više od polovice otpadnih voda iz pariške regije.

Iako su mnoge vlasti najavljivale njezino čišćenje u posljednjih 40 godina, s prvim akcijama počelo se tek 2016. godine pod upravom Anne Hidalgo, a u sklopu priprema za organizaciju Olimpijskih igara 2024.

Francuzi su shvatili da će morati uložiti više od milijardu eura u modernizaciju kanalizacijskog sustava i pročistače otpadnih voda kako bi je spremili za domaćinstvo Olimpijskih igara.

I to su uistinu ostvarili.

Rijeka je pročišćena tik prije početka olimpijskih natjecanja, a nakon toga na Seinu su se vratili i kupači iz grada. Štoviše, već tijekom prve javne sezone, odnosno u 2025., rijeku je posjetilo oko 100.000 kupača.

Voda se svaki dan testira

U Parizu se možete kupati na tri besplatna gradska kupališta na Seini u ljetnim mjesecima. Najveće kupalište je Baignade Bercy u 12. arondismanu, nasuprot Nacionalne knjižnice Francuske.

Kupalište na rijeci Seini u Parizu (Foto: Damiano Sinclair / Alamy / Profimedia)

Kupalište Brass Marie nalazi se u 4. arondismanu uz popularnu povijesnu četvrt Le Marais, a idealan je izbor za osvježenje nakon istraživanja centra grada, dok je kupalište Grenelle u 15. arondismanu – odličan je izbor za obitelji s djecom.

Iako grad svaki dan kontrolira kvalitetu vode, ona nije uvijek idealna za kupanje. Ako su rezultati nepovoljni, kupalište se zatvara na nekoliko dana dok se voda ne pročisti.

Ondje se koristi sustav zastava – one služe kao semafor koji pokazuje je li kupanje dopušteno (zelena zastava), je li potreban oprez zbog lošeg vremena ili jačih riječnih struja (žuta zastava) ili je zabranjeno (crvena zastava).

Je li se isplatilo čistiti Seinu za više od milijardu dolara, pitanje je o kojem Parižani i dalje raspravljaju. Ipak, sve više je onih koji odlučuju na njoj potražiti osvježenje, pogotovo tijekom toplinskog vala.

Povijest kupanja na Seini

Kupanje na Seini nije novina. Parižani su se osvježavali u toj rijeci još u 17. stoljeću – najčešće bi se nagi bacali u rijeku, a ta je praksa zabranjena 1716. zbog javnog morala.

U 18. stoljeću počela su nicati plutajuća kupališta na Seini, a u 19. stoljeću ta je rijeka postala službeno mjesto za kupanje Parižana. Uz nju su se počeli otvarati kavane i restorani, kao i škole plivanja.

U Seini su se održavala i plivačka natjecanja u sklopu Olimpijskih igara koje su 1900. održane u glavnom gradu Francuske.

Zbog različitih nesreća riječnog prometa, ali i niza utapanja francuske su vlasti zabranile kupanje na Seini 1923. godine. Nekoliko desetaka godina nakon toga rijeka je proglašena neprikladnom za rekreaciju zbog onečišćenja.

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