Punjene rajčice jedno su od onih jela koja savršeno spajaju jednostavne sastojke i skladan i bogat okus. Ova verzija inspirirana je grčkim specijalitetom Gemista, u kojem se povrće puni aromatičnim nadjevom i peče dok ne omekša i postane neodoljivo sočno.

Za razliku od klasičnih recepata koji često sadrže rižu ili krušne mrvice, ovdje se koristi cvjetača usitnjena u "rižu", što jelo čini laganijim, ali i dalje vrlo zasitnim. Mljevena junetina, češnjak, luk, balzamični ocat i mediteransko začinsko bilje daju bogat okus, dok pečene rajčice postaju prirodno slatke i pune sokova.

Punjene rajčice - sastojci: 8 velikih rajčica

45 ml maslinova ulja (podijeljeno na 30 ml i 15 ml)

1 žlica balzamičnog octa

2 čajne žličice talijanske ili grčke mješavine začinskog bilja

1 1/2 čajne žličice soli

1/2 većeg luka (oko 100 g), sitno nasjeckanog

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

450 g mljevene junetine

1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

340 g "riže" od cvjetače (svježe ili smrznute) Punjene rajčice - priprema: Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Posudu za pečenje lagano nauljite. Rajčicama odrežite gornji dio i sačuvajte "poklopce". Žlicom pažljivo izdubite unutrašnjost pazeći da ne probušite stijenke. Meso rajčice stavite u blender. Posložite izdubljene rajčice u posudu za pečenje. U blender dodajte balzamični ocat, talijansko ili grčko začinsko bilje, 30 ml maslinova ulja i 1/2 čajne žličice soli. Izmiksajte u glatku smjesu. U velikoj tavi zagrijte preostalih 15 ml maslinova ulja. Pirjajte luk oko 10 minuta, dok ne omekša i lagano se ne karamelizira. Dodajte češnjak i pirjajte još oko minute. Umiješajte mljevenu junetinu, posolite preostalom soli, popaprite i pržite uz miješanje oko 10 minuta, dok meso ne porumeni. U meso umiješajte "rižu" od cvjetače i izmiksanu smjesu od rajčice. Kuhajte na jačoj vatri oko 10 minuta uz povremeno miješanje, dok višak tekućine ne ispari, a nadjev ne postane gust. Po potrebi dodatno začinite solju i paprom. Unutrašnjost rajčica lagano posušite papirnatim ručnikom. Svaku rajčicu napunite pripremljenim nadjevom i vratite odrezani vrh. Posudu prekrijte aluminijskom folijom i pecite 15 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite peći još 10 do 20 minuta, dok rajčice ne omekšaju, a rubovi se lagano ne smežuraju. Poslužite toplo, posuto svježim bosiljkom ili peršinom. Po želji dodajte izmrvljenu fetu ili žlicu tzatzikija.

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