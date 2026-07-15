Punjene rajčice jedno su od onih jela koja savršeno spajaju jednostavne sastojke i skladan i bogat okus. Ova verzija inspirirana je grčkim specijalitetom Gemista, u kojem se povrće puni aromatičnim nadjevom i peče dok ne omekša i postane neodoljivo sočno.
Za razliku od klasičnih recepata koji često sadrže rižu ili krušne mrvice, ovdje se koristi cvjetača usitnjena u "rižu", što jelo čini laganijim, ali i dalje vrlo zasitnim. Mljevena junetina, češnjak, luk, balzamični ocat i mediteransko začinsko bilje daju bogat okus, dok pečene rajčice postaju prirodno slatke i pune sokova.
Punjene rajčice - sastojci:
- 8 velikih rajčica
- 45 ml maslinova ulja (podijeljeno na 30 ml i 15 ml)
- 1 žlica balzamičnog octa
- 2 čajne žličice talijanske ili grčke mješavine začinskog bilja
- 1 1/2 čajne žličice soli
- 1/2 većeg luka (oko 100 g), sitno nasjeckanog
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 450 g mljevene junetine
- 1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 340 g "riže" od cvjetače (svježe ili smrznute)
Punjene rajčice - priprema:
- Pećnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Posudu za pečenje lagano nauljite.
- Rajčicama odrežite gornji dio i sačuvajte "poklopce". Žlicom pažljivo izdubite unutrašnjost pazeći da ne probušite stijenke. Meso rajčice stavite u blender.
- Posložite izdubljene rajčice u posudu za pečenje.
- U blender dodajte balzamični ocat, talijansko ili grčko začinsko bilje, 30 ml maslinova ulja i 1/2 čajne žličice soli. Izmiksajte u glatku smjesu.
- U velikoj tavi zagrijte preostalih 15 ml maslinova ulja.
- Pirjajte luk oko 10 minuta, dok ne omekša i lagano se ne karamelizira.
- Dodajte češnjak i pirjajte još oko minute.
- Umiješajte mljevenu junetinu, posolite preostalom soli, popaprite i pržite uz miješanje oko 10 minuta, dok meso ne porumeni.
- U meso umiješajte "rižu" od cvjetače i izmiksanu smjesu od rajčice.
- Kuhajte na jačoj vatri oko 10 minuta uz povremeno miješanje, dok višak tekućine ne ispari, a nadjev ne postane gust.
- Po potrebi dodatno začinite solju i paprom.
- Unutrašnjost rajčica lagano posušite papirnatim ručnikom.
- Svaku rajčicu napunite pripremljenim nadjevom i vratite odrezani vrh.
- Posudu prekrijte aluminijskom folijom i pecite 15 minuta. Zatim uklonite foliju i nastavite peći još 10 do 20 minuta, dok rajčice ne omekšaju, a rubovi se lagano ne smežuraju.
- Poslužite toplo, posuto svježim bosiljkom ili peršinom. Po želji dodajte izmrvljenu fetu ili žlicu tzatzikija.
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