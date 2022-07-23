Lokrum, predivni otok koji je ime dobio prema latinskom nazivu za kiselo voće acrumen, doista nije teško zavoljeti zbog predivnih plaža, uzbudljive prošlosti, jedinstvene prirodne arhitekture i zelenila. Kao i pauna koji ponosno šeću te mikroklime – odnosno mrvicu nižih temperatura nego što su u Dubrovniku od kojeg je udaljen tek deset minuta plovidbe brodićem.

Dok spretni plivači skaču s visokih stijena, na Mrtvom moru ili popularnoj plaži kupaju se djeca pod budnim okom roditelja što guštaju u kafiću s pogledom na prirodni fenomen - slankasto jezero podzemnim kanalom povezano s otvorenim morem kroz koji se povremeno, na sveopće čuđenje, pojavi i kakav ronilac.

Hrvatsko Mrtvo more (Foto: Shutterstock)

Nadomak Mrtvog mora je i arco naturale, prirodni most od stijena koji je oduševio i austrougarsku princezu Stephanie svojim izgledom poput kakvog golemog modrog oka. Ispod toga neobičnog luka skuplja se slana voda u kamenom bazenu tvoreći spektakularan prizor.

Želite li uživati u pogledu na taj fenomen bez turista koji se okupljaju kako bi snimili svoju fotografiju najbolje je doći što ranije. Dolazite li prvi put na Lokrum, za ovaj prizor potrebno je uložiti i ponešto truda – najprije da pronađete mjesto gdje se treba spustiti između stijena, a potom i pronaći put preko kamenja u moru.

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