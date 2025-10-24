Metalne posude i metalni pribor za jelo ne smiju se stavljati u mikrovalne pećnice. Ne preporučuje se stavljati ni druge posude prekrivene aluminijskom folijom.

Metal u mikrovalnoj pećnici može dovesti do iskrenja te ošteti unutrašnji zaštitni sloj, magnetron, a u najgorem slučaju i izazvati požar.



No što je s drvenim posudama, mogu li se one staviti u mikrovalnu pećnicu kako bismo podgrijali ili termički obradili neku namirnicu?



Iako neki vjeruju kako nema ništa loše u stavljanju drvene posude u mikrovalnu pećnicu, ovaj postupak se ne preporučuje.

Drvena posuda u mikrovanoj pećnici

Drvena posuda neće oštetiti mikrovalnu pećnicu , nego bi mikrovalna pećnica mogla oštetiti samu posudu. Toplina i zračenje mikrovalne pećnice može dovesti do deformacije i puknuća drvene posude.



Iako nije vjerojatno da će se drvena posuda zapaliti, pri duljem zagrijavanju i to je moguće. Povrh svega, drvene posude često su premazane zaštitnim lakom ili ljepilom koje mogu ispuštati štetne pare, ili čak završiti u vašoj hrani ako u njoj podgrijavate ostatke jučerašnje večere.



Isto vrijedi i za posude napravljene od bambusovih vlakana – mikrovalna pećnica će ih oštetiti i učiniti nesigurnima za daljnje

korištenje.

Što je siguran izbor za mikrovalnu pećnicu?

Staklo i keramika su najbolji izbori za mikrovalnu pećnicu – otporni su na visoke temperature i ne pucaju lako.



Plastične posude se često koriste za podgrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici, ali i ovdje treba paziti. Nisu sve plastične posude otporne na toplinu – uvijek provjerite oznaku na proizvodu, odnosno na deklaraciji prije nego što posudu stavljate u mikrovalnu pećnicu.

