Od dinarskog krša Parka prirode Biokovo i Imotske krajine, do fosila dinosaura u Brazilu i visokih litica s manastirima, koje poput stupova strše u grčko nebo, UNESCO je pod istu kapu skupio nova geološki vrijedna mjesta koja se ističu prirodnom, kulturnom i nematerijalnom baštinom.

I dok se Lijepa Naša ponosi trećim UNESCO geoparkom (uz Park prirode Papuk i Viški arhipelag), bacili smo pogled i na druge ljepotane, nedaleko od Hrvatske vrijedne putovanja. Među njima se ističe Meteora Pyli u grčkoj regiji Tesalija koja se opisuje kao destinacija koja nudi putovanje kroz vrijeme, prostor i geologiju. Za takav opis Grci itekako imaju pokrića jer njihov kraj besprijekorno spajaju prirodu i kulturu. Meteora ili lebdeće stijene - visoki stupovi od pješčenjaka od kojih neki dosežu visinu i veću od 300 metara, formacije Tafoni u Kalambaki, sa svojim saćastim uzorcima nastalim erozijom, kao i planinarski biser, planina Pindos i njezina sela skrivena u raskošnoj prirodi, neke su ljepota na koje je i UNESCO bacio oko.

Meteora - 2 (Foto: Shutterstock)

Dom na stijeni

Još u 9. stoljeću planinske su oaze na sjeverozapadu Tesalije zapele za oko pustinjacima. U špiljama koje se skrivaju podno planina pronašli su sklonište daleko od buke, gdje su se mogli povući, postiti i moliti. Burna prošlost navela ih je da streme više i krenu graditi dom na nedostupnim kamenim vrhovima. Koristili su pletenu užad i ljestve kako bi dopremili materijale, kao i mreže u kojima su dizali i radnike u velikim košarama. U manastirima se pridržavalo krutih pravila koji nisu dopuštali dolazak žena. No to nije sve: bilo je zabranjeno prihvatiti hranu od žene, pa čak i pod cijenu gladovanja. Za vrijeme turske vladavine, uz najviši manastir Metamorphosis na Platou Lithosu počeli su nicati i drugi, da bi ih do 16. stoljeća bilo 26.

Zanimljivosti Mjesto puno tajni: Oaza napredne civilizacije koja se "jučer" počela otvarati turistima

Velika pljačka

Do kapelica oslikanima freskama i drugih umjetničkih vrijednosti dolazilo se stijenama uklesanima u stijeni. Njima su se poslužili i kradljivci koji su u 20. stoljeću pobjegli s vrijednim ikonama. U Drugom svjetskom ratu manastiri su napušteni da bi se redovnici vratili nešto kasnije i nastanili u onima koji su ostali čitavi. Danas se koristi sedam, a jedan je rezerviran za redovnice kojima se više ne protive. Russanu i Hagia Triada diče se osobitom ljepotom. Žene danas smiju posjetiti manastire, ali moraju prekriti noge i ramena. Do manastira vode brojne stepenice i mostići, a unutar zidina mogu se razgledati mjesta za molitvu, crkvice, muzeji s drevnim alatima, zapisima i knjigama te nošnjama. Meteora je mnogima mjesto za jačanje duha, traženje mira, ali i divljenje onima koji su ga stvorili. Najbolje je vrijeme za posjet između svibnja i lipnja te od rujna do listopada.

Putovanja Najduži krovni beskonačni bazen Europe nalazi se u Hrvatskoj. Znate li gdje?

Raj za penjače

Među formacijama stijena Meteora ističe se Adrachte, impresivna stijena u obliku stupa koja izgleda poput kralježnice od kamena. Neobičan reljef tog područja rezultat je tektonskih zbivanja i erozije. Do Adrachte se dolazi iz uličica sela Kastrakija do crkve Agios Nikolaos pa dalje stazom do mpresivne stijene. Na posljednjoj točki posjetitelje dočekuje pogled za pamćenje: lebdeće stijene i drevne kuće stvaraju prizor kojeg se teško nagledati. Zaljubljenici u penjanje doći će na svoje i u obližnjem selu Gavrosu, kao i na Theopetri. No bilo da više uživate u penjanju ili otkrivanju novih destinacija, odvede li vas put u ovaj dio Grčke nećete ostati ravnodušni.

Najveće, najbolje, najzabavnije: 5 fontana od kojih se nećete htjeti odvojiti +1