Galerija 0 0 0 0 Postoji li uzaludnija kazna od one da vam netko izbije iz džepa više od 9 tisuća eura jer ste s nekoliko mrvica kruha pokušali nahraniti gladnu pticu? Vjerojatno i postoji, ali takav debakl može vas zadesiti u Singapuru. Grad u kojem se nije preporučljivo igrati sa zakonima kaznit će vas i ako ne pustite vodu u toaletu, pljunete na ulicu ili bacite smeće, pokušavate prodati žvakaču gumu, pušite na ulici ili popijete koji gutljaj pića u javnom prijevozu.

Ljudi u Singapuru najčešće nemaju ništa osobno protiv golubova, ali pokušate li im prošvercati kakav zalogaj papreno će vas kazniti iz uvjerljivih razloga. Hranjenjem ptica one gube prirodnu sposobnost da nađu hranu, a zbog prijateljstva s ljudima njihov broj se može nekontrolirano povećati. Osim toga, ostaci hrane na ulicama privlače štetočine. Stoga, putujete li u Singapur - mrvice k sebi.

Urbane ptice

U Londonu biste također mogli zaraditi pokoji mrki pogled zbog hranjenja golubova. Grad koji muku muči s jatima urbanih ptica također zabranjuje "čašćenje". Razlog tome je uništavanje nacionalnih spomenika na kojima se ptice olakšavaju. Srce Londona - Trafalgar Square, nekoć je bila meka za golubove, ali danas se za hranjenje ovih ptica može dobiti kazna od 630 eura pa budite oprezni...

U gradu golupčića

Bez obzira na to što je Venecija grad ljubavi i "golupčića" obzirom na broj turista građani itekako moraju ulagati u red, a zbog toga je i vrlo lako dobiti kaznu za neku od brojnih zabrana. Sjedenje ili ručanje na spomenicima, gradskim stepenicama i kanalima skupo ćete platiti, baš kao i bacanje smeća na pod. Golubove je bolje ostaviti na dijeti, jer biste u suprotnom mogli morali pokloniti gradu 500 eura.

Jeste li znali?

Iako nam se vrsta s kojom dijelimo ulice i trgove može „popeti na glavu“ dok pokušavamo pojesti sendvič u miru, a mnogi ih tjeraju kako znaju i umiju nazivajući ih letećim štakorima, golubovi su itekako pametna bića. U ne tako davnom tekstu pisali smo o tome kako su golubovi u drevnoj Grčkoj nosili sportske rezultate s Olimpijskih igara te kako ih je i sam Džingis-kan koristio kao poštare. A tijekom oba svjetska rata korišteni su za slanje poruka – Amerika je imala čak 200 tisuća golubova u pričuvi. Još zanimljivosti o tim bistrim "krilatim građanima", doznajte ovdje.

