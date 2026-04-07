Salata na bazi kuhane tjestenine sjajan je prilog ili glavno jelo u proljeće i ljeto. Unaprijed se pripremi veća količina, stavi se u hladnjak i jede po želji. Najbolje od svega? Ima bolji okus drugi ili čak treći dan, nakon što su se sastojci međusobno sljubili i marinirali u preljevu.

Mediteranska salata od tjestenine je jedan od onih recepata koji možete prilagoditi svojim okusnim pupoljcima i stanju u hladnjaku i smočnici. U nju možete dodati povrće po želji - od rajčice, paprike i krastavaca preko mrkve i celera do brokule, cvjetače i tikvica.

Danas vam predlažemo salatu u kojoj glavni izvor bjelančevina čini kuhani slanutak. Po želji ga možete zamijeniti i za grah, leću ili čak tunu iz konzerve i pečenu piletinu.

Najbolje rezultate dobit ćete ako izaberete kratku tjesteninu kao bazu poput makarona, pennea ili mašnica. Dodatnu dozu slasti dat će sušene rajčice, feta sir i masline bez koštica, ali i harissa - sjevernoafrička pasta na bazi sušenih čili papričica, češnjaka i maslinova ulja.

Mediteranska salata od tjestenine - sastojci: 250 g kratke sušene tjestenine

250 g kuhanog slanutka iz konzerve

125 ml majoneze

100 g feta sira

75 g sušenih rajčica iz ulja

50 g crnih maslina bez koštica

30 ml svježe iscijeđenog limunova soka

1 velika paprika

1 krastavac

1-2 mlada luka

1-2 češnja češnjaka

1 žlica harissa paste

1 žlica nasjeckanih listića mente

1 čajna žličica origana

sol i papar po želji Mediteranska salata od tjestenine - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u loncu s posoljenom vodom. Ocijedite tjesteninu i ostavite da se lagano ohladi. U velikoj zdjeli pomiješajte majonezu, harissa pastu, limunov sok i sitno nasjeckani češnjak. Dodajte papriku i krastavce nasjeckane na manje kockice, kuhani slanutak, narezane masline i sušene rajčice. Sve dobro promiješajte. U zdjelu dodajte kuhanu i ohlađenu tjesteninu. Začinite sa solju i paprom po želji. Dodajte nasjeckani mladi luk, listiće mente i origano te kockice feta sira. Sve dobro promiješajte i poslužite odmah ili stavite u hladnjak i jedite po želji. Dobar tek!

