Galerija 1 1 1 1 Knin je draguljčić dalmatinske Zagore u kojem se dramatično susreću povijest i priroda. Grad na sedam rijeka pun je iznenađenja koja prelaze bedeme dobro poznate tvrđave, baš kao i njegova okolica koja obiluje čudesnim (i čudnovatim) fenomenima s potpisom – krša.

Krenete li od Knina prema jugoistoku, starom cestom prema Biskupiji koju ona nova i „brža“ cesta u tom dijelu slijedi u stopu, stići ćete do Šarenih jezera - za koja možda i niste do sada čuli. Tri veća jezera i dva vrela kao da su zaboravljena ovdje, na rubu Kosovog polja.

Nalaze se na mjestu gdje se susreću rijeke Kosovčica i Krka i - kao da su stale da razmijene novosti i priče sa svojih plovidbi. Taj je prirodni trokut poznat pod imenom Burum, a od njega su možda poznatija Burumska jezera, tek kilometar sjevernije, koja su sa Šarenima sigurno u nekoj rodbinskoj vezi, barem ako je suditi po izgledu.

Sa Šarenih se jezera prema sjeveru pruža lijep pogled na obrise Kninske tvrđave i brdo Spas, dok im leđa čuva litica i odvaja užurbanost od njihovog mirnog polja i njihove mirne vode. Šarena su jezera duboka u prosjeku 11 metara i više ih vole ribiči nego turisti.

Ali nekada je pilo drugačije jer bila su, barem tako govore, najposjećenije kninsko kupalište. Kninska rivijera, tako ih je zvao čitav kraj. Danas su bez kupača i bez turističkih sadržaja pa će oduševiti one koji uživaju u netaknutoj prirodi.

Svoje ime Šarena su jezera dobila po tome što – mijenjaju boju. Ovisno o dobu dana i položaju Sunca na njihovoj se površini svjetlost igra i zabavlja prolijevajući čitav spektar nijansi i boja, pa je prizor – gotovo nestvaran.

