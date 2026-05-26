Ovo posebno večernje događanje donosi spoj vrhunskih vina, gastronomije i glazbe, stvarajući atmosferu koja graševinu predstavlja na nov, suvremen i doživljajan način.

Najbolje graševine Slavonije i hrvatskog Podunavlja

Središnji trenutak večeri bit će svečano proglašenje pobjednika i dodjela nagrada za najbolje graševine u 2026. godini, kao vrhunac stručnog ocjenjivanja vina graševina koji će se sredinom svibnja održati u Kutjevu. Posjetitelji će imati priliku kušati vrhunske graševine odabranih etiketa uz stručno vodstvo sommeliera i doživjeti ih u ambijentu koji spaja tradiciju i suvremenost.

Eno-gastro doživljaj za sva osjetila

Graševina Night Garden nije samo vinsko događanje, riječ je o cjelovitom iskustvu. Večer uključuje posebno osmišljeno gastro iskustvo u tri slijeda, s naglaskom na sljubljivanje hrane i vina.

Atmosferu će dodatno upotpuniti glazbeni program uz DJ Andy Boy-a, dok će intimni ambijent atrija dvorca pružiti jedinstven ugođaj pod zvjezdanim nebom.

Ulaznice i informacije za posjetitelje

Događanje je otvoreno za sve posjetitelje koji žele doživjeti graševinu na drugačiji način. Ulaznice po cijeni od 20 EUR bit će dostupne na ulazu na događanje, a uključuju degustacijsku vinsku čašu te uživanje u cjelovitom eno-gastro programu.

Graševina Night Garden, pozivnica i program (Foto: PR)

Uvertira u 19. Festival graševine

Graševina Night Garden ujedno označava početak središnjeg dijela vinskih događanja u Kutjevu, koja se nastavljaju od 30. svibnja do 6. lipnja 2026. održavanjem 19. Festivala graševine. Tijekom festivalskih dana, Kutjevo će ponuditi raznolik program, od dana otvorenih podruma i gala večera do vinskog sajma i glazbenog programa na Trgu graševine, dodatno potvrđujući svoju poziciju jednog od ključnih vinskih središta Hrvatske.

Za više informacija o programu svih događanja, posjetite službenu stranicu Festivala graševine: www.festival-grasevine.hr.