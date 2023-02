Na mjestu nekadašnje "Sobice" u Okićkoj 11 na otprilike 120 četvornih metara na zagrebačkoj Trešnjevci prošlog se ljeta otvorio KunstCaffe. Već na prvi pogled bit će vam jasno da to nije još jedan klasični kvartovski kafić u nizu – iako ćete u jutarnjoj smjeni uistinu najčešće vidjeti ekipu iz kvarta i zaposlenike obližnjih tvrtki kako ispijaju prvu kavu.



'' KunstCaffe je u zametku ideje bio ponajprije ispunjenje potrebe za kazališnim kafićem uz KunstTeatar, ali tako uska profiliranost ne bi bila održiva. Isključivosti su u našem slučaju isključene i mi smo otvoreni za sve", započinje priču vlasnik Alen Marin, koji ujedno obavlja funkciju tehničkog direktora toga privatnog kazališta.

Unutrašnjost KunstCaffea (Foto: Filip Popović / Uz dopuštenje KunstCaffea)

"Moja supruga Gorana i ja smo umjetnici i smatramo da u našem slučaju golo ugostiteljstvo zbog ugostiteljstva nema previše smisla. Jedna od prvih stvari koje smo postavili u prostor bila je – pozornica, jer smo u samom startu željeli dobiti klupski koncept bez obzira na kvadraturu," kaže.



Kafić se tako transformirao u multifunkcionalno mjesto s nepretencioznim umjetničkim štihom i dobrim vibracijama na kojem se ispijaju omiljena pića dok se uživa u tematskim slušaonicama ploča Woodstock shopa iz Zagreba i koncertima mladih talenata, predstavljanju novih knjižnih naslova i drugim zanimljivim umjetničkim programima.



"Trudimo se ponuditi dodatnu vrijednost svojoj ugostiteljskoj ponudi različitim programima i poseban nam je izazov njihovo osmišljavanje. Smatramo da nam je dužnost dati priliku i drugim umjetnicima, a pogotovo onima mlađe generacije da rade koliko je to u našim mogućnostima," kaže Alen Marin.

Terasu kafića oslikao je hrvatski slikar i muralist Miron Milić (Foto: Filip Popović / Uz dopuštenje KunstCaffea)

Glazbena nostalgija

Prostor KunstCaffea je čista umjetnost, baš kao što mu ime sugerira. U oči odmah upada terasa oslikana naizgled nepovezanim motivima – takozvano bombardiranje – poznatog hrvatskog slikara i muralista Mirona Milića.



Kada prođete kroz ulazna vrata, tu tek započinje zabavna igra vizualnog otkrivanja skrivenih i nostalgičnih detalja iz prošlosti koji su grupirani, oblikovani i prezentirani na nove i zanimljive načine. Gornji dijelovi stolova napravljeni su od međusobno povezanih VHS kaseta koje na željenoj visini održavaju reflektori.

Stolovi u kafiću napraljeni su od starih VHS kazeta i reflektora (Foto: Filip Popović / Uz dopuštenje KunstCaffea)

Umjesto klasičnog laminiranog menija, popis svih dostupnih pića u kafiću otisnut je na koricama starih kutija za CD-ove. Posebna ponuda zimskih koktela – Razgovor s Krležom, Ginger Barbie, Flex Mojito i Pola metra iznad zemlje – sa svim svojim sastojcima otisnuta je na kutiju DVD-a, a nazvana je prema predstavama KunstTeatra i popularnom stihu iz hita grupe u kojoj pjeva vlasnik kafića.



"Za vrijeme pandemije počeo sam izrađivati lampe od starih audiokaseta i oštećenih vinilnih ploča. Glazbenik sam i nosače zvuka doživljavam vrlo sentimentalno, kao nešto što me odredilo u životu, a osim toga kasete i ploče vrlo su kul predmeti još kulerskijeg dizajna.

Lamps by Alen Marin (Foto: Filip Popović / Uz dopuštenje KunstCaffea)

VHS i audiokasete mediji su koje su nove tehnologije izbacile iz upotrebe i ljudi ih uglavnom bacaju kao otpad, a meni je žao i nastojim im dati novu svrhu. Lampe su se svidjele mojim prijateljima i poznanicima, pa sam napravio stranicu na Facebooku Lamps by Alen Marin," kaže nam vlasnik KunstCaffea.



Lamps by Alen Marin postale su tražena roba, pa se Kunstcaffe pretvorio i u svojevrsni showroom za njegov rad, koji dolazi do posebnog izražaja kada se spusti noć. Kafić se tada pretvori u mjesto susreta umjetnika i publike, a pivo, gemišti i pelinkovac poteknu u potocima. Kako to već obično biva…

Novi bar kraj Britanca: Mjesto za vinoljupce gdje možete navratiti i na džin-tonik, male zalogaje ili kavu +5