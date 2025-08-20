Želite li riži podariti dodatnu dubinu okusa, skuhajte je u kokosovom mlijeku. Tako pripremljena riža nije izrazito slatka niti slana pa će biti sjajan dodatak različitim jelima.

Poslužiti je možete uz curryje, pečeni losos i grilano meso. Ako ne jedete namirnice životinjskog porijekla možete je servirati uz pečeni tofu.

Riža kuhana na kokosovom mlijeku lijepo se može sljubiti i s različitim voćem poput manga, ananasa ili bobičastog voća, a kako biste dobili sladak desert.

Da biste dobili najbolje rezultate važno je upotrijebiti rižu dugog zrna poput jasmin riže, ali i kokosovo mlijeko iz konzerve. Kokosovo mlijeko koje se prodaje u tetrapaku je razrijeđeno i nema onu masnoću i prirodnu slatkoću koja je nužna za ovaj recept.

Dodajte i malo šećera u rižu – on će pojačati prirodnu slatkoću kokosovog mlijeka, te prstohvat soli koji će uravnotežiti okuse.

Riža na kokosovom mlijeku - sastojci:

  • 400 ml kokosova mlijeka iz konzerve
  • 380 g riže dugog zrna
  • 375 ml vode
  • 1 žlica bijelog šećera
  • 1 čajna žličica krupne soli

Riža na kokosovom mlijeku - priprema:

  1. Rižu nekoliko puta isperite pod mlazom čiste vode te je ocijedite. Stavite je u lonac zajedno s kokosovim mlijekom iz konzerve. 375 mililitra vode ulijte u konzervu od kokosova mlijeka kako biste pokupili svaku kap ove namirnice, pa i nju izlijte u lonac.
  2. Rižu začinite sa solju i šećerom pa je kuhajte na umjerenoj temperaturi u poklopljenom loncu oko 18 do 20 minuta odnosno dok nije termički obrađena do kraja.
  3. Lonac s rižom uklonite sa štednjaka, a rižu ostavite u poklopljenom loncu još oko 10 minuta. Potom je promiješajte i poslužite kao prilog uz jelo. Dobar tek!

