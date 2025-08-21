Galerija 2 2 2 2 Kasno ljeto u Zagrebu ima svoju čar – dani su još uvijek topli, a grad se lagano vraća u svoj ritam. Upravo taj ritam povratka u rutinu nakon ljetnih doživljaja, uhvatit će Aftertaste – novi urbani street festival koji, od 11. do 21. rujna pretvara Kvatrić u najživopisnije mjesto u gradu. Posjetitelje očekuju selekcija biranih vina, craft piva, kokteli i pomno osmišljena jela.

Tri vinska bara

Svi ljubitelji vrhunskih vina i oni koji su početkom ljeta rado odlazili u Vinski grad na Tuđmancu uživat će u vrhunski probranim vinima na tri tematska vinska bara. Prvi je Safe Bet by Vinart sa selekcijom najpopularnijih i najtraženijih mirnih vina današnjice u Hrvatskoj poput Štamparovog Sauvignona ili Muškata žutog, Cattunarov Muškat ruža, Fakinova Malvazija, Malvazija i Caldierosso vinarije Benvenuti i mnogi drugi.

Drugi bar je Vinski trezor by Saša Špiranec koji će na Kvatrić dovesti neka od najprestižnijih vina na tržištu, ali po pristupačnim cijenama. Prilika je to da posjetitelji kušaju vina koja su teško dostupna na čašu poput terana Santa Elisabetta vinarije Benvenuti koji se svake godine rasproda i prije izlaska na tržište, Ego Pošip koji se okitio Decanterovim zlatom, te biseri poput Fakin La prima, Miloš Stalagmit, Grgić plavac i sl. Pjenušavi dio vinske ponude čini BUBBLE BAR sa selekcijom odabranih pjenušaca, šampanjaca i prosecca. Na kućici će se tako točiti Štampar Urban white, Royal Hill, Moet Chandon, Prosecco Villa Sandi Millesimato, Canard Duchene Leonie Brut i još mnoge vrhunske etikete.

Signature kokteli i craft pivo

Ljubitelje piva očekuje dva pivska bara, na jedan od njih sa ponudom stiže međimurska craft pivovara Lepi dečki, dok na drugi bar stiže vrhunsko hrvatsko craft pivo 5th element i Erdinger – njemačka obiteljska pivovara s više od 130 godina tradicije.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih barmena, Filip Lipnik - vlasnik zagrebačkog Blend Bara i osnivač Art of Bar Academy na Kvatrić donosi svoje autorske koktele u kućici Art Of Bar by Filip Lipnik, a osim njega vrhunsku listu koktela priprema i Cocktails by Domagoj Cimerman, omiljene istarske spirite priprema Rossi destilerija, a Martini će ponovno očarati posjetitelje s hitom ljeta – Martini Fiero & Tonic koktelom.

Zalogaji za svako nepce

Za raznolikom ponudom pića ne zaostaje ni kreativna ponuda jela. Poznata ekipa iz kvarta Jellyfish in space pripremat će svoje dobro provjerene specijalitete, Mrav burger zadužen je za sočne burgere, Cheese Bar by President na Kvatrić donosi selekciju vrhunskih sireva i plate, a Petrus by Tin Miletić priprema gastro klasike poput poljičkog soparnika, ali i srdele na ofyru i još poneka iznenađenja. Gostovanje na ovom festivalu potvrdio je i Spud Bud poznat po specijalitetu od krumpira radi kojeg su se već na festivalima stvarali redovi znatiželjnih posjetitelja.

Iza festivala stoji iskusna ekipa iz Vinarta, poznata zagrebačkoj publici po organizaciji Vinskog grada, a ugostiteljima po renomiranom vinskom sajmu u Laubi. Organizatori pripremaju i prigodan svakodnevni program koji će dodatno oživjeti ovaj zagrebački trg, stoga pozivaju da sve pratite na društvenim mrežama festivala, Facebooku i Instagramu.

Radno vrijeme festivala bit će svaki dan od 16 do ponoći, a vikendom će zabava početi i nešto ranije.

