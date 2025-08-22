Galerija 18 18 18 18 Trg dr. Franje Tuđmana od 4. do 14. rujna pretvara se u pozornicu jubilarnog, desetog Burger Festivala Zagreb, odličan povod da povratak s ljetnih odmora umjesto nostalgijom ispunimo veseljem i novim druženjima.

Festival koji je utabao put raznolikim street food događanjima i desetljeće nakon pokretanja može se podičiti entuzijazmom, beskompromisnom kvalitetom i podizanjem ljestvice kreativnosti i gastro izvrsnosti svakim novim izdanjem. Etabliran je kao najuspješnije i najposjećenije street food događanje u cijeloj regiji s više od 150 tisuća posjetitelja tijekom deset dana. A da bi na desetu obljetnicu zasjao u dosad najraskošnijem i najslasnijem ruhu, pobrinut će se čak 16 kućica na Tuđmancu, od kojih će njih 14 predstaviti 50-ak različitih burgera.

Od provjerenih veterana burger scene do premijernih pojavljivanja novih grill majstora iz svih krajeva Hrvatske: od Dubrovnika, Splita, Šibenika i Zadra, preko Istre do Čazme i Zagreba, bit će ovo uistinu respektabilna smotra začinjena bogatim popratnim programom.

Burgeri, ali i kino, koncerti...

Posjetitelje očekuju sadržaji za najmlađe, gratis koncerti, radionice, popularni kviz, kino pod zvijezdama kao i brojna iznenađenja. Publika će i ove godine moći glasati za svoj omiljeni burger, a pobjednika ćemo doznati u nedjelju 14. rujna.

U bogatoj gastro ponudi i mnogobrojnim popratnim sadržajima Burger Festivala Zagreb posebno će uživati svi korisnici ZABA Mastercard kartica jer ZABA će svakoga dana u atraktivnom terminu od 18 do 19sati imati Happy Hour s 10% popusta na sve kupnje ZABA Mastercard karticama. Tako se Burger Festival pretvara u savršenu priliku za after work druženje, izlazak s ekipom ili obitelji tijekom koje možete i dodatno uštedjeti.

A da posjet Tuđmancu i ove godine svima ostane u slasnom pamćenju pobrinut će se: Mason, Picnic Mingle & Fun, Institut za burgere by Mate Janković, UFO Space Burgers, Bold., Diverso, Chef’s Burger by Ivan Pažanin, The Spot, Grof Lovski, Jellyfish in Space, Noel Street Food, Chubby Chuk’s, Buns&Shake, Gdje je Jura by Juraj Klepić, Ginglebells i Centralni bar.

Što jesti?

Dvostruki pobjednik Burger Festivala Zagreb, chef Mate Janković stiže sa svojim izvrsnim smash burgerima od 100% domaćeg mesa, a splitski mu kolega, chef Ivan Pažanin držat će se provjerene klasike koja podrazumijeva vrhunske svježe i domaće namirnice s mediteranskim štihom. Obojica najavljuju i iznenađenja. Sa svojim hitovima i izvrsnim novitetima stižu i dvostruki viceprvaci Festivala, zaigrani Zadrani iz Picnic Mingle & Fun.

Burger Festival Zagreb - 16 (Foto: PR)

Jedan od pionira burger scene Ivan Zidar stiže s Mason burgerima. Također dvostruki pobjednik BFZ-a i dvije godine zaredom na listi 50 najboljih burgera u Europi, publici će ponuditi klasike: pobjedničke Špaleta Burger i Smokey Dolac Burger, zatim Dry Age Burger, prepoznat kao simbol zrelosti i dubine okusa, te Butter Burger, čiji je uspjeh na Adventu 2024. potvrdio da publika zna prepoznati vrhunsku jednostavnost. No, istinski naglasak je na novom burgeru čiji je temelj umak od koji ječma u brown butteru, s dodatkom shiitake gljiva i pažljivo odabranih sastojaka. Njime dominira umami: složen, dubok i zaokružen okus. Ovaj je burger ujedno i Masonov kandidat za europsko natjecanje u Barceloni na kojem se može predstaviti samo jedan burger koji predstavlja brend, filozofiju i ono najbolje što hrvatska burger scena može ponuditi Europi.

Dašak divljine i ove godine donosi prošlogodišnji debitant Grof Lovski, prvi stopostotni hrvatski brend specijaliziran za meso divljači. U Zagrebu će zvijezda njegove ponude biti Smash burger s mesom divljači. Mnogi će rado nepca počastiti i njegovim Šiš burgerom, a za najveće gurmane tu je Lovski burger s mesom divlje svinje.

Lanjski debitanti koji su odmah osvojili titulu novog gastro uzbuđenja i ove godine donose tri hrabre kreacije, a kako i ne bi kad im je smjelost ime. Bold stvara burgere koji ostaju u pamćenju, bez kompromisa u kvaliteti i okusu, za one koji žele iskustvo, karakter i okus koji ostaje. “Svaki Bold burger priča priču. Balkan Boy spaja tradiciju i lokalne okuse kroz ajvar, dimljeni sir i domaću slaninu od crne svinje. Death by Cheese izaziva ljubitelje sireva s kombinacijom tri vrste sira i sofisticiranim umakom, dok Truffle Aioli Burger donosi luksuznu harmoniju trufflea, karameliziranog luka i gljiva”, otkriva Augustin Miletić.

Jubilarno izdanje Burger Festivala Zagreb donosi i šest premijernih pojavljivanja. Noel* Street Food, zaigrana izvedenica prvog zagrebačkog restorana ovjenčanog Michelinovom zvjezdicom, pod palicom chefa Ivana Temšića predstavlja tri jedinstvene kreacije u brioche pecivu od krumpirova tijesta od kojih svaka zorno pokazuje iznimnu kreativnost mladog chefa. Noel Signature burger čini odležana 100% junetina, sir brie, ketchup od marelica, kandirani orasi i rikola. NFC odnosno Noel Fried Chicken sadrži pohani marinirani zabatak, domaći sweet chilli, limun mayo i baby špinat. A Smash 2.0 stiže s dvije 100% juneće pljeskavice, odležanim cheddar sirom, jajem na oko, karameliziranim lukom, NOEL* umakom i domaćim ukiseljenim krastavcima.

Svoju maštovitost i veliko znanje po prvi put na Burger Festival Zagreb donosi zagrebački Jellyfish in Space. “Vrijeme provodimo istražujući i putujući svijetom te pretačući ta iskustva u zanimljive fuzije Latinske Amerike i Azije jer to su dva koncepta koja nas oduvijek najviše privlače. Često inspiracija dolazi i od domaćih sastojaka koje provučemo kroz ovu fuzijsku igru. Kvalitetni sastojci, kreativna priprema, higijena i edukacija ono su čemu posvećujemo najviše pozornosti u svom radu.” Na Festivalu će se nastupiti s četiri burgera i nekoliko koktela: Truffle burger, BBQ burger, Classic Pulled Pork burger i Spicy Jalapeño Pulled Pork burger prate kokteli Jelly Lagoon, Lavander Delight i Celtic Mariachi.

S krajnjeg juga stiže najbolji dubrovački burger bar Diverso, sa šest kreacija od kojih četiri smash i dva klasična burgera. Osim kvalitetom koju garantira najsvježija 100 % junetina, domaći sastojci i kreativni umaci, posjetitelje će osvojiti i originalnim imenima burgera: Lito ide mala, Borba lavova, Bonaca, Livada, Igra mladog tigra i Diverso.

Boje Šibenika branit će The Spot. Kad se izgovori na glas, svim Šibenčanima odmah je jasno da je tu riječ o 27-godišnjem Ivanu Despotu. Njegova opsesija smash burgerima započela je 2019. godine u Šibeniku, s "Hot Spot" burgerajem i kasnije "The Spot" restoranom. “Danas, nakon stotina sati usavršavanja, savršen smash burger stiže u Zagreb. Nema velike produkcije, samo dva najbolja prijatelja i pet savršenih smash burgera u ponudi”, ističe Ivan. Na festivalu će ponuditi: Baby Smash, Classic Smash, Oklahoma Smash, Hot-Spot Smash te Special Smash.

Na ovogodišnjem BFZ-u pojavit će se i novo, tajanstveno ime – UFO Space Burgers. Riječ je o konceptu koji skriva meso, sir i dodatke u okruglom, prešanom pecivu koje izgleda poput letećeg tanjura. Unutrašnjost ostaje nevjerojatno sočna, a izvana vas čeka savršeno hrskava eksplozija okusa. Spremni za otkrivanje novih planeta burgera?

Premijerno se predstavlja i Chubby Chuk’s sa zagrebačkih Vrbana koji je u samo par mjeseci od otvorenja stekao vojsku obožavatelja sočnih smash burgera s karameliziranom koricom u slasnom brioche pecivu koje se posebno radi na Cresu. Već su poznati po personaliziranim smash burgerima u četiri veličine (S, M, L i XL) gdje si gosti mogu složiti burger po vlastitom ukusu. “Na Burger Festivalu Zagreb premijerno predstavljamo naš novi koncept - tematske burgere. Prvi u nizu je Truffle Bacon Smash, nastao u suradnji s istarskim Karlić Tartufima. Tako spajamo našu prepoznatljivu filozofiju s vrhunskim domaćim namirnicama i nudimo posjetiteljima potpuno novo iskustvo”, kaže Ivor Poljak. U ponudi će još biti i Jalapeño smash te Chuk’s Classic, kao i njihovi klasični i intrigantni Fries with Benefits.

Spoj Amerike i lokalnog štiha donosi kućica Buns & Shake koja će u ponudi imati ćevap burger i razne milk shakeove, a ljubitelje slatkog razveselit će vijest da stiže i Gdje je Jura by Juraj Klepić koji marljivo sprema nove senzacionalne slastice.

Burger Festival Zagreb - 22 (Foto: PR)

A što piti?

Žeđ će se učinkovito gasiti na Central baru savršeno rashlađenim Staropramen pivom, vrhunskim vinima, premium žesticama, finim rakijama i širokim izborom bezalkoholnih pića, a za savršeno raspoloženje i party tu su legendarni Ginglebells sa svojim nenadmašnim klasičnim i signature koktelima bez kojih ne možemo ni zamisliti ozbiljan street food festival.

Za deseti rođendan Burger Festivala ZABA vam donosi i izvrstan glazbeni program: Kuzma i Shaka Zulu nastupaju na otvaranju 4. rujna, a Dino Dvornik Tribute Band u četvrtak 11. rujna. Svakodnevni live nastupi najboljih DJ-a, kino pod zvijezdama, ZAGI dječja zona, slikanje uz vino i Metro kviz, samo su dio programa s detaljima kojeg ćemo vas upoznati već idući tjedan. Do tad za svakodnevne novosti pratite Burger Festival Zagreb na Facebooku i Instagramu.

Lokacija: Trg dr. Franje Tuđmana, Zagreb

Trajanje: 4. do 14. rujna 2025.

Radno vrijeme: pon-pet: 12:00 do 00:00 h / sub-ned: 11:00 - 00:00 h

Ulaz: Besplatan

