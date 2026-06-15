Jeste li ikada probali staviti kuhani grah u tijesto za kruh? Na prvu, ova kombinacija zvuči nevjerojatno, no ima itekako smisla.
Kuhani grah se stavlja u tijesto za kruh kako bi povećao udio proteina u njemu, kao i količinu prehrambenih vlakana. Ovakav kruh bolje zasićuje, ali mu i daje dodatnu dozu svježine i okusa.
Ne brinite kruh neće imati okus po grahu. Važno je da ga ohladite do kraja prije nego što u njega zarežete.
Ovako pripremljeni kruh možete servirati s varivima, gulašima ili ga iskoristiti za pripremu sendviča.
Kruh od kuhanog graha - sastojci:
- 350 g glatkog brašna
- 250 ml mlakog mlijeka
- 200 g kuhanog graha
- 15 g rastopljenog maslaca
- 7 g suhog kvasca
- 1 žlica šećera
- 1 čajne žličice soli
- biljno ulje za premazivanje
Kruh od kuhanog graha - priprema:
- U velikoj zdjeli zgnječite kuhani krah s vilicom, pomiješajte ga s mlijekom, te dodajte rastopljeni maslac, jednu žlicu brašna, jednu žlicu šećera, jednu čajnu žličicu soli i suhi kvasac. Pustite da se kvasac aktivira i zapjeni. Za to bi vam trebalo oko pet minuta.
- U smjesu postupno dodajte ostatak brašna i mijesite 5 do 10 minuta sve dok ne dobijete glatko i elastično tijesto.
- Stavite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže sve dok mu se ne udvostruči volumen. Za to će vam biti potrebno sat-dva vremena.
- Premijesite tijesto, stavite ga u namašćeni kalup za kruh i pustite da se diže još oko 45 minuta na toplom mjestu.
- Kad se kruh ponovo digne, stavite ga peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 30 do 40 minuta, odnosno dok kruh ne dobije zlatnu koricu i ne bude ispečen do kraja.
- Ohladite kruh prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!
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