Jeste li ikada probali staviti kuhani grah u tijesto za kruh? Na prvu, ova kombinacija zvuči nevjerojatno, no ima itekako smisla.

Kuhani grah se stavlja u tijesto za kruh kako bi povećao udio proteina u njemu, kao i količinu prehrambenih vlakana. Ovakav kruh bolje zasićuje, ali mu i daje dodatnu dozu svježine i okusa.

Ne brinite kruh neće imati okus po grahu. Važno je da ga ohladite do kraja prije nego što u njega zarežete.

Ovako pripremljeni kruh možete servirati s varivima, gulašima ili ga iskoristiti za pripremu sendviča.

Kruh od kuhanog graha - sastojci: 350 g glatkog brašna

250 ml mlakog mlijeka

200 g kuhanog graha

15 g rastopljenog maslaca

7 g suhog kvasca

1 žlica šećera

1 čajne žličice soli

biljno ulje za premazivanje Kruh od kuhanog graha - priprema: U velikoj zdjeli zgnječite kuhani krah s vilicom, pomiješajte ga s mlijekom, te dodajte rastopljeni maslac, jednu žlicu brašna, jednu žlicu šećera, jednu čajnu žličicu soli i suhi kvasac. Pustite da se kvasac aktivira i zapjeni. Za to bi vam trebalo oko pet minuta. U smjesu postupno dodajte ostatak brašna i mijesite 5 do 10 minuta sve dok ne dobijete glatko i elastično tijesto. Stavite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže sve dok mu se ne udvostruči volumen. Za to će vam biti potrebno sat-dva vremena. Premijesite tijesto, stavite ga u namašćeni kalup za kruh i pustite da se diže još oko 45 minuta na toplom mjestu. Kad se kruh ponovo digne, stavite ga peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 30 do 40 minuta, odnosno dok kruh ne dobije zlatnu koricu i ne bude ispečen do kraja. Ohladite kruh prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

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