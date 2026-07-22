Što napraviti kad se otvori hladnjak, a u glavi je samo jedno pitanje: "Što ćemo jesti?" Ili, još bolje, kako od običnog zalogaja napraviti nešto zbog čega će ekipa reći: "Daj recept"?
Upravo to pitanje dobilo je svoj odgovor u ZIK ZAK Grizoboju, prijateljskom izazovu u kojem su se influenceri Mile Butorac i Mateja Kobeščak uhvatili ukoštac sa zadatkom: osmisliti jela za koja vjeruju da bi ih Gen Z ekipa odmah stavila na svoj popis favorita.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Pravila su bila jednostavna: kreativnost na maksimum, dobri okusi obvezni, a glavna zvijezda svakog recepta Podravka ZIK ZAK umaci.
Mile vs. Mateja: tko je složio pobjednički zalogaj?
Mile je odlučio igrati na kartu poznatih favorita, ali s malim zaokretom. Njegov prvi izbor bila je smash tortilja s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom. Sočna junetina, hrskava tortilja i umak koji spaja slatko i ljuto dobili su ulogu glavnog kandidata za ozbiljan napad gladi.
Pet recepata, tri kušača i jedan pobjednik (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Smash tortilja s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom
Sastojci:
- 4 velike tortilje
- 400 g mljevene junetine
- 1 žličica dimljene paprike
- 1/2 žličice češnjaka u prahu
- 1/2 žličice luka u prahu
- sol
- papar
- 4 šnite cheddara
- 120 g iceberg salate
- 80 g kiselih krastavaca
- 1/2 ljubičastog luka
- Zik Zak slatko-ljuti umak
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Priprema:
Junetinu pomiješajte s dimljenom paprikom, češnjakom u prahu, lukom u prahu, soli i paprom. Na svaku tortilju rasporedite oko 100 g mesa u tankom sloju.
Pecite na dobro zagrijanoj tavi prvo stranom s mesom 3 do 4 minute. Okrenite tortilju, dodajte cheddar i pecite još minutu dok se sir ne otopi.
Dodajte iceberg salatu, tanke ploške kiselih krastavaca i ljubičasti luk. Prelijte Zik Zak slatko-ljutim umakom, preklopite i poslužite.
Adut #2
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Drugi Milin adut bio je pizza-tost od onoga što imate u hladnjaku uz ZIK ZAK blagi umak, dokaz da i situacije zvane "nemam ništa za jesti" ponekad završe kao najbolji snack.
Pizza-tost od onoga što imate u hladnjaku uz ZIK ZAK blagi umak
Sastojci:
Za pizza umak:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1/2 žličice sušenog origana
- 1/2 žličice češnjaka u prahu
- sol
- svježe mljeveni papar
- + malo Zik Zak umaka
Za pizza-tost:
- 1 manji kruh iz kalupa (oko 8 debljih šnita)
- 200 g nareska ili salame po izboru (šunka, pizza salama, mortadela, čajna…)
- 300 g naribane mozzarelle
- 40 g ribanog parmezana
- Zik Zak Blagi umak
- svježi bosiljak
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Priprema:
Pomiješajte sastojke za pizza umak.
Kruh narežite na deblje šnite i složite na lim za pečenje. Svaku šnitu premažite umakom, dodajte salamu ili naresak po izboru, pospite mozzarellom i parmezanom te pecite u pećnici na 200 °C 8 do 10 minuta.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Za kraj prelijte Zik Zak Blagim umakom u cik-cak uzorku i dodajte svježi bosiljak.
Mateja je u Grizoboj ušla s nešto drugačijom strategijom. Spojila je klasike s okusima koji podižu cijelu priču.
Njezina prva kreacija bile su pileće quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom, za sve one koji vole kada jelo ima malo više karaktera.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Pileće quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom
Sastojci:
- 4 velike tortilje
- 500g pilećih prsa
- 1 žličica mljevene slatke paprike
- ½ žličice dimljene paprike
- pola žličice češnjaka u prahu
- sol
- papar
- 250-300g ribane gaude
- pola luka
- 100-150g Zik Zak ljutog umaka
- 2 žlice kiselog vrhnja
- malo ulja za pečenje
- 200g kiselog vrhnja sa strane
- šaka svježeg peršina ili malo suhog peršina
Pet recepata, tri kušača i jedan pobjednik (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Priprema:
Pileća prsa narežite na male kockice i začinite solju, paprom, mljevenom i dimljenom paprikom i češnjakom. Sitno nasjeckani luk kratko prodinstajte na malo ulja, zatim dodajte piletinu i pecite dok ne dobije zlatnu boju i bude potpuno pečena.
Maknite tavu s vatre pa umiješajte Zik Zak ljuti umak i kiselo vrhnje. Sve dobro promiješajte kako bi dobili sočan i kremast nadjev.
Na polovicu svake tortilje stavite malo ribanog sira, zatim nadjev i još malo sira. Preklopite tortilju i na isti način pripremite sve četiri. Na čistoj tavi zagrijte malo ulja pa quesadille pecite 2-3 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatne i hrskave, a sir se ne otopi.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Poslužite uz kiselo vrhnje za umakanje i po želji pospite sitno nasjeckanim svježim peršinom.
Adut #2
Drugi recept bio je Crispy chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom, kombinacija sočnog pilećeg zalogaja i umaka koji daje savršen balans okusa.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Crispy chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom
Za burgere:
- 4 brioche peciva
- 500g pilećih prsa
- sol i papar
- 4-5 žlica glatkog brašna
- 1 jaje
- 150-200g panko ili običnih krušnih mrvica
- 1 žličica češnjaka u prahu (umiješati u brašno)
- ulje za prženje
- Zik Zak slatko-kiseli umak
- Za salatu:
- pola manje glavice bijelog kupusa, tanko narezano
- 3 žlice grčkog jogurta
- 2 žlice majoneze
- 1 žlica limunovog soka
- prstohvat soli
- 1 žlica sitno nasjeckanog peršina
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Priprema:
Najprije pripremite salatu tako da pomiješate grčki jogurt, majonezu, limunov sok, sol i peršin, zatim dodate tanko narezani kupus i sve dobro promiješate.
Pileća prsa prerežite na četiri odreska jednake debljine, začinite ih solju i paprom te ih uvaljajte u brašno, zatim u razmućeno jaje i na kraju u panko ili obične krušne mrvice. Pržite u zagrijanom ulju dok ne poprime zlatno-smeđu boju i postanu hrskava, pa ih izvadite.
Brioche peciva prerežite na pola i kratko ih tostirajte na malo otopljenog maslaca.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? - 16 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Burger složite tako da na donju polovicu peciva stavite Zik Zak slatko-kiseli umak, zatim pohanu piletinu, kupus salatu, još malo umaka i poklopite drugom polovicom peciva. Poslužite odmah.
Kad se udruže, nastane još jedan favorit
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Iako su se našli na suprotnim stranama ovog prijateljskog izazova, Mile i Mateja udružili su snage za jedan zajednički recept – salatu Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa.
Jer ponekad najbolja kombinacija nastane kada se spoje dvije ideje, a dobar preljev može potpuno promijeniti poznati klasik.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Salata Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa
Sastojci:
Za dressing:
- 80 ml maslinovog ulja
- 2 žlice crvenog vinskog octa
- 2 žličice Zik Zak senfa
- 2 češnja češnjaka
- 30 g sitno ribanog parmezana
- sol
- svježe mljeveni papar
Za salatu:
- 2 manje glavice romaine salate
- 500 g pilećeg filea
- 1 žličica dimljene mljevene paprike
- 1/2 žličice češnjaka u prahu
- 1/2 žličice luka u prahu
- sol i svježe mljeveni papar
- 2 žlice maslinovog ulja
- 50 g listića parmezana
Domaći krutoni:
- 4 deblje šnite kruha
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1/2 žličice češnjaka u prahu
- 1/2 žličice sušenog origana
- prstohvat soli
Priprema:
Kruh narežite na kockice. Pomiješajte ga s maslinovim uljem, češnjakom u prahu, origanom i soli te rasporedite na lim za pečenje. Pecite u pećnici na 190 °C oko 10 do 12 minuta, dok ne postane zlatan i hrskav.
Pileći file začinite dimljenom paprikom, češnjakom u prahu, lukom u prahu, soli i paprom. Pecite na zagrijanoj tavi s malo maslinovog ulja 4 do 5 minuta sa svake strane. Ostavite da odmori pa narežite na tanke ploške.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Za dressing u visoku posudu stavite maslinovo ulje, crveni vinski ocat, Zik Zak senf, češnjak, ribani parmezan, sol i papar. Sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete gladak i kremast preljev.
Romaine salatu narežite na veće komade. Dodajte domaće krutone, polovicu listića parmezana i narezanu piletinu. Prelijte dressingom, lagano promiješajte i završite ostatkom listića parmezana.
Sada je red na vama.
Pogledajte recepte, pronađite svog favorita i glasajte za jelo koje biste najradije probali.
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
Hoće li pobijediti Mile sa svojim smash tortilja potezom? S pizza-tostom? Ili Mateja s ljutim quesadillama ili chicken burgerom? Ili je zajednička salata Caesar iznenadila sve?
Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)
U ZIK ZAK Grizoboju možda se broje bodovi, ali srećom, nema loših izbora. Samo više razloga za još jedan zalogaj.
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