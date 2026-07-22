Što napraviti kad se otvori hladnjak, a u glavi je samo jedno pitanje: "Što ćemo jesti?" Ili, još bolje, kako od običnog zalogaja napraviti nešto zbog čega će ekipa reći: "Daj recept"?

Upravo to pitanje dobilo je svoj odgovor u ZIK ZAK Grizoboju, prijateljskom izazovu u kojem su se influenceri Mile Butorac i Mateja Kobeščak uhvatili ukoštac sa zadatkom: osmisliti jela za koja vjeruju da bi ih Gen Z ekipa odmah stavila na svoj popis favorita.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Pravila su bila jednostavna: kreativnost na maksimum, dobri okusi obvezni, a glavna zvijezda svakog recepta Podravka ZIK ZAK umaci.

Mile vs. Mateja: tko je složio pobjednički zalogaj?

Mile je odlučio igrati na kartu poznatih favorita, ali s malim zaokretom. Njegov prvi izbor bila je smash tortilja s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom. Sočna junetina, hrskava tortilja i umak koji spaja slatko i ljuto dobili su ulogu glavnog kandidata za ozbiljan napad gladi.

Pet recepata, tri kušača i jedan pobjednik (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Smash tortilja s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom

Sastojci:

4 velike tortilje

400 g mljevene junetine

1 žličica dimljene paprike

1/2 žličice češnjaka u prahu

1/2 žličice luka u prahu

sol

papar

4 šnite cheddara

120 g iceberg salate

80 g kiselih krastavaca

1/2 ljubičastog luka

Zik Zak slatko-ljuti umak

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Junetinu pomiješajte s dimljenom paprikom, češnjakom u prahu, lukom u prahu, soli i paprom. Na svaku tortilju rasporedite oko 100 g mesa u tankom sloju.

Pecite na dobro zagrijanoj tavi prvo stranom s mesom 3 do 4 minute. Okrenite tortilju, dodajte cheddar i pecite još minutu dok se sir ne otopi.

Dodajte iceberg salatu, tanke ploške kiselih krastavaca i ljubičasti luk. Prelijte Zik Zak slatko-ljutim umakom, preklopite i poslužite.

Adut #2

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Drugi Milin adut bio je pizza-tost od onoga što imate u hladnjaku uz ZIK ZAK blagi umak, dokaz da i situacije zvane "nemam ništa za jesti" ponekad završe kao najbolji snack.

Pizza-tost od onoga što imate u hladnjaku uz ZIK ZAK blagi umak

Sastojci:

Za pizza umak:

1 žlica maslinovog ulja

1/2 žličice sušenog origana

1/2 žličice češnjaka u prahu

sol

svježe mljeveni papar

+ malo Zik Zak umaka

Za pizza-tost:

1 manji kruh iz kalupa (oko 8 debljih šnita)

200 g nareska ili salame po izboru (šunka, pizza salama, mortadela, čajna…)

300 g naribane mozzarelle

40 g ribanog parmezana

Zik Zak Blagi umak

svježi bosiljak

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Pomiješajte sastojke za pizza umak.

Kruh narežite na deblje šnite i složite na lim za pečenje. Svaku šnitu premažite umakom, dodajte salamu ili naresak po izboru, pospite mozzarellom i parmezanom te pecite u pećnici na 200 °C 8 do 10 minuta.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Za kraj prelijte Zik Zak Blagim umakom u cik-cak uzorku i dodajte svježi bosiljak.

Mateja je u Grizoboj ušla s nešto drugačijom strategijom. Spojila je klasike s okusima koji podižu cijelu priču.

Njezina prva kreacija bile su pileće quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom, za sve one koji vole kada jelo ima malo više karaktera.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Pileće quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom

Sastojci:

4 velike tortilje

500g pilećih prsa

1 žličica mljevene slatke paprike

½ žličice dimljene paprike

pola žličice češnjaka u prahu

sol

papar

250-300g ribane gaude

pola luka

100-150g Zik Zak ljutog umaka

2 žlice kiselog vrhnja

malo ulja za pečenje

200g kiselog vrhnja sa strane

šaka svježeg peršina ili malo suhog peršina

Pet recepata, tri kušača i jedan pobjednik (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Pileća prsa narežite na male kockice i začinite solju, paprom, mljevenom i dimljenom paprikom i češnjakom. Sitno nasjeckani luk kratko prodinstajte na malo ulja, zatim dodajte piletinu i pecite dok ne dobije zlatnu boju i bude potpuno pečena.

Maknite tavu s vatre pa umiješajte Zik Zak ljuti umak i kiselo vrhnje. Sve dobro promiješajte kako bi dobili sočan i kremast nadjev.

Na polovicu svake tortilje stavite malo ribanog sira, zatim nadjev i još malo sira. Preklopite tortilju i na isti način pripremite sve četiri. Na čistoj tavi zagrijte malo ulja pa quesadille pecite 2-3 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatne i hrskave, a sir se ne otopi.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Poslužite uz kiselo vrhnje za umakanje i po želji pospite sitno nasjeckanim svježim peršinom.

Adut #2

Drugi recept bio je Crispy chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom, kombinacija sočnog pilećeg zalogaja i umaka koji daje savršen balans okusa.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Crispy chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom

Za burgere:

4 brioche peciva

500g pilećih prsa

sol i papar

4-5 žlica glatkog brašna

1 jaje

150-200g panko ili običnih krušnih mrvica

1 žličica češnjaka u prahu (umiješati u brašno)

ulje za prženje

Zik Zak slatko-kiseli umak

Za salatu:

pola manje glavice bijelog kupusa, tanko narezano

3 žlice grčkog jogurta

2 žlice majoneze

1 žlica limunovog soka

prstohvat soli

1 žlica sitno nasjeckanog peršina

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Najprije pripremite salatu tako da pomiješate grčki jogurt, majonezu, limunov sok, sol i peršin, zatim dodate tanko narezani kupus i sve dobro promiješate.

Pileća prsa prerežite na četiri odreska jednake debljine, začinite ih solju i paprom te ih uvaljajte u brašno, zatim u razmućeno jaje i na kraju u panko ili obične krušne mrvice. Pržite u zagrijanom ulju dok ne poprime zlatno-smeđu boju i postanu hrskava, pa ih izvadite.

Brioche peciva prerežite na pola i kratko ih tostirajte na malo otopljenog maslaca.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? - 16 (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Burger složite tako da na donju polovicu peciva stavite Zik Zak slatko-kiseli umak, zatim pohanu piletinu, kupus salatu, još malo umaka i poklopite drugom polovicom peciva. Poslužite odmah.

Kad se udruže, nastane još jedan favorit

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Iako su se našli na suprotnim stranama ovog prijateljskog izazova, Mile i Mateja udružili su snage za jedan zajednički recept – salatu Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa.

Jer ponekad najbolja kombinacija nastane kada se spoje dvije ideje, a dobar preljev može potpuno promijeniti poznati klasik.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Salata Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa

Sastojci:

Za dressing:

80 ml maslinovog ulja

2 žlice crvenog vinskog octa

2 žličice Zik Zak senfa

2 češnja češnjaka

30 g sitno ribanog parmezana

sol

svježe mljeveni papar

Za salatu:

2 manje glavice romaine salate

500 g pilećeg filea

1 žličica dimljene mljevene paprike

1/2 žličice češnjaka u prahu

1/2 žličice luka u prahu

sol i svježe mljeveni papar

2 žlice maslinovog ulja

50 g listića parmezana

Domaći krutoni:

4 deblje šnite kruha

2 žlice maslinovog ulja

1/2 žličice češnjaka u prahu

1/2 žličice sušenog origana

prstohvat soli

Priprema:

Kruh narežite na kockice. Pomiješajte ga s maslinovim uljem, češnjakom u prahu, origanom i soli te rasporedite na lim za pečenje. Pecite u pećnici na 190 °C oko 10 do 12 minuta, dok ne postane zlatan i hrskav.

Pileći file začinite dimljenom paprikom, češnjakom u prahu, lukom u prahu, soli i paprom. Pecite na zagrijanoj tavi s malo maslinovog ulja 4 do 5 minuta sa svake strane. Ostavite da odmori pa narežite na tanke ploške.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Za dressing u visoku posudu stavite maslinovo ulje, crveni vinski ocat, Zik Zak senf, češnjak, ribani parmezan, sol i papar. Sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete gladak i kremast preljev.

Romaine salatu narežite na veće komade. Dodajte domaće krutone, polovicu listića parmezana i narezanu piletinu. Prelijte dressingom, lagano promiješajte i završite ostatkom listića parmezana.

Sada je red na vama.

Pogledajte recepte, pronađite svog favorita i glasajte za jelo koje biste najradije probali.

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Hoće li pobijediti Mile sa svojim smash tortilja potezom? S pizza-tostom? Ili Mateja s ljutim quesadillama ili chicken burgerom? Ili je zajednička salata Caesar iznenadila sve?

Tko je složio zalogaj koji osvaja mlade? (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Kad glad udari: Koji biste zalogaj prvi probali? Smash tortilju s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom

Pizza-tost uz ZIK ZAK blagi umak

Quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom

Chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom

Salatu Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa Smash tortilju s junetinom i ZIK ZAK slatko-ljutim umakom

Pizza-tost uz ZIK ZAK blagi umak

Quesadille sa ZIK ZAK ljutim umakom

Chicken burger sa ZIK ZAK slatko-kiselim umakom

Salatu Caesar s preljevom od ZIK ZAK senfa glasova:

U ZIK ZAK Grizoboju možda se broje bodovi, ali srećom, nema loših izbora. Samo više razloga za još jedan zalogaj.

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