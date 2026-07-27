Ponekad je za resetiranje od betona dovoljno sjesti u automobil i odvesti se dvadesetak minuta izvan Zagreba. Upravo tako završili smo u Rakitju, na obali jezera, gdje nas je dočekao Restoran Jezero - mjesto na kojem je lako napuniti baterije. Smješten uz samo jezero, u sklopu Campa Zagreb, restoran je otvoren za sve posjetitelje, bez obzira borave li u kampu ili ne.

Već pri dolasku jasno je zašto ga mnogi biraju za obiteljski ručak ili druženje. Uz zelenilo i pogled na jezero, bez problema smo mogli zamisliti cijelo poslijepodne na prostranoj terasi. Dok jedni piju kavu hipnotizirani pogledom, drugi dolaze na ručak ili večeru, a djeca bezbrižno trče prema velikom igralištu koje se nalazi odmah pokraj restorana. Dobrodošli su i kućni ljubimci.

Što jesti?

Već na prvi pogled jasno je da su pizze ovdje glavna zvijezda. Izbor je velik i inspiriran različitim hrvatskim regijama pa tako možete kušati istarsku s tartufatom, grana padanom i tikvicama, slavonsku s kulenom i pancetom ili goransku s kobasicama od divljači. Posebno se ističe pizza Jezero s pršutom, rikolom i cherry rajčicama, dok će ljubitelji mesa vjerojatno posegnuti za pizzom šefa kuhinje s biftekom. Za najmlađe je u ponudi i dječja pizza sa šunkom i mozzarellom.

No, jelovnik nije zanimljiv samo zbog pizza. Posebnu pažnju privukla nam je gacka pastrva koja se pojavljuje u nekoliko jela – od domaćeg namaza koji se poslužuje uz tople prutiće do dimljene pastrve u salati i filea pastrve u umaku od muškata i dalmatinskih začina sa zapečenom palentom.

Ako više volite meso, izbor je također bogat. Na jelovniku su sporo pečena juneća rebra, lungić u nekoliko izvedbi, medaljoni na lovački, biftek na domaćoj pogači, ali i jela koja je potrebno naručiti unaprijed, poput hobotnice ispod peke ili janjetine. Ljubitelji tjestenine mogu birati između domaćih njoka s kozicama ili vrganjima, dok su burgeri zasebna priča – od klasičnog Jezero burgera do verzije s tartufima ili burgera od srnetine.

Ljetni đir

Ono što nam se najviše svidjelo nije samo jelovnik nego atmosfera. Tijekom ljeta ovdje se vikendom organizira živa glazba, a dodatni sadržaji poput vanjskog bara, sladoleda i samouslužne pizzerije stvaraju pravi ljetni ugođaj. Nakon ručka možete prošetati oko jezera ili jednostavno ostati još koju minutu na terasi i uživati u pogledu.

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