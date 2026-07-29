Galerija 1 1 1 1 Hrvatski otoci, otočići, hridine i hridi čine istočnu obalu Jadrana divno posebnom i fotogeničnom, a horizont razigranim i zanimljivim. Možda se trudite svake godine obići koji novi otok, možda ste odavno neki prisvojili i ostali vas i ne zanimaju...

Ali morate im priznati ljepotu – i malenima i velikima, i onima osamljenima na pučini, i onima sasvim blizu kopna. A potonjima ćemo se pozabaviti u ovome tekstu. Jeste li ikada zapitali koji je otok najbliži kopnu? Jedan uvjerljivo vodi, no dopustite nam kratak uvod.

Krenimo s nenastanjenim ljepotanima. Planetarno poznat zbog svog srcolikog oblika, otočić Galešnjak u Pašmanskom kanalu udaljen je od kopna tek 50-ak metara. Otok Lisac u Podvelebitskom kanalu od plaže u Svetom Jurju nije mnogo dalje, a otočić Sv. Nikola od obale Poreča udaljen je tek stotinjak metara.

Sveti Marko, "međustanica" od kopna do Krka, na koji se i oslanja most, od kopna je udaljen, ovisno odakle se mjeri između 300 i 400 metara, što je već dosta u odnosu na prije spomenute. U ovoj je konkurenciji već dosta nenastanjenih otoka, pa je vrijeme krenuti s nabrajanjem nastanjenih, odnosno s premjeravanjem njihove udaljenosti od kontinentalnog tla.

A kako stoje stvari s naseljenim otocima? Slikoviti otok Prvić, iako mu ime sugerira drugačije, nije najbliži obali, barem ne u državnoj konkurenciji. Od obale je, točnije od Srime pokraj Vodica udaljen, za dosad spominjane udaljenosti, "velikih" 800 metara.

Otok Pag od kopna je na najbližoj točki udaljen tek 301 metar, a ni Vir nije puno dalje – 378 metara od kopna... Nije neobično što su ti otoci povezani mostovima.

Krapanj (Foto: Shutterstock)

Od naseljenih otoka najbliže su obali Krapanj u šibenskom arhipelagu – on je od kopna udaljen tek 300-tinjak metara i do njega vozi i najkraća brodska linija u Hrvatskoj – plovidba traje tek tri minute.

Polako se približavamo rekorderima. Oba su otoka nastanjena, oba su davno premoštena, što i nije neobično jer da do njih stignete, dovoljna vam je malo dulja daska.

Prvi možda uopće i ne doživljavate kao otok: riječ je o Trogiru, čija je gradska jezgra na otoku od kopna udaljenom tek dvadeset metara. A broj jedan? Uz fanfare i konfete objavljujemo da je pobjednik – otok Murter. Od kopna, odnosno od Tisna, udaljen je tek 12 metara... Barem onda kada je isto toliko dug podizni most – podignut.

Španjolska Dalmacija: "Život je lijep, a na nekim je mjestima još ljepši" +37