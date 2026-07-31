Galerija 7 7 7 7 Upravo su jesenski mjeseci mnogima omiljeno vrijeme za istraživanje novih destinacija - temperature su ugodnije, najpoznatije znamenitosti nešto manje opterećene posjetiteljima, a dostupna su i organizirana putovanja koja u nekoliko dana povezuju više gradova, povijesnih lokaliteta i prirodnih ljepota.

Egipat: Piramide, Kairo i krstarenje Nilom

Egipat je destinacija koja teško stane u samo jednu razglednicu. Tu su monumentalne piramide u Gizi, tajanstvena Sfinga, drevni hramovi, živopisni bazari i Nil, rijeka uz koju se razvila jedna od najvažnijih civilizacija u povijesti.

Devetodnevno putovanje počinje letom iz Zagreba ili Ljubljane prema Kairu, nakon čega slijedi let za Luxor i ukrcaj na brod. Tijekom četverodnevnog krstarenja putnici će posjetiti hramske komplekse Luxor i Karnak, zapadnu obalu Luxora, Memnonove kolose, Dolinu kraljeva, Kom Ombo, Asuansku branu i hram Izide. Nakon krstarenja program se nastavlja u Kairu, gdje su predviđeni obilazak piramida i Sfinge u Gizi, posjet Velikom egipatskom muzeju te šetnja bazarom Khan El Khalili i povijesnom ulicom Muizz. Na raspolaganju su i fakultativni izleti, među kojima se izdvajaju Abu Simbel, Nubijsko selo, let balonom iznad Luxora i posjet Saqqari.

Ponuda uključuje povratne letove sa zrakoplovnim pristojbama, lokalne letove, tri noćenja s doručkom u hotelu s četiri zvjezdice u Kairu, četiri noćenja na brodu s pet zvjezdica uz puni pansion, dva ručka u lokalnim restoranima, izlete prema programu te pratitelja grupe na hrvatskom ili slovenskom jeziku. Putovanje traje devet dana i sedam noćenja, a dostupni su termini od 20. do 28. rujna, od 11. do 19. listopada te od 6. do 14. prosinca 2026. godine. Cijena po osobi kreće se od 1589 eura, ovisno o odabranom terminu. Viza, napojnice, putno osiguranje i pojedini fakultativni izleti dodatno se plaćaju. Istražite detalje ponude ovdje.

Kapadokija - 1 (Foto: Getty Images)

Turska bajka: Od Istanbula i Ankare do Kapadokije i Antalije

Teško je pronaći putovanje koje u samo osam dana nudi toliko različitih prizora. Program pod nazivom Turska bajka povezuje užurbani Istanbul, modernu Ankaru, nestvarne krajolike Kapadokije, povijesnu Konyu i mediteransku Antaliju.

Prvi dio putovanja rezerviran je za Istanbul. U programu su Plava džamija, nekadašnji hipodrom, Grand Bazaar i Bazar začina, dok se Aja Sofija, palača Topkapi i plovidba Bosporom mogu posjetiti uz dodatnu nadoplatu. Nakon Istanbula putovanje se nastavlja

prema Ankari, gdje je predviđen posjet Muzeju anatolskih civilizacija. Jedan od vrhunaca putovanja svakako je Kapadokija, poznata po vilinskim dimnjacima, nastambama uklesanima u stijene i neobičnom krajoliku koji često uspoređuju s površinom drugog planeta. Program obuhvaća Paşabağı i povijesno selo Zelve, dok se uz nadoplatu može doživjeti let balonom, vožnja džipovima ili tradicionalna turska večer. Put dalje vodi prema Konyi i samostanu Mevlana, povezanom s pjesnikom i mistikom Rumijem, a završava u Antaliji. Ondje su predviđeni razgled staroga grada i posjet vodopadu Karpuzkaldiran.

Cijena od 779 eura po osobi uključuje povratni let sa zrakoplovnim pristojbama i prtljagom, sedam noćenja u hotelima s četiri zvjezdice, sedam doručaka i sedam večera, prijevoz turističkim autobusom, razglede prema programu te pratitelja grupe i lokalnog vodiča. Polasci su dostupni od početka listopada do kraja studenoga 2026. godine, iz Zagreba ili Ljubljane, ovisno o terminu. Istražite detalje ponude ovdje.

Pamukkale, Turska (Foto: funkyfood London - Paul Williams / Alamy / Profimedia)

Zapadna Turska: Istanbul, Efez, Pamukkale i Antalija

Za putnike koje posebno zanimaju arheologija, povijesni gradovi i neobični prirodni krajolici, zanimljiva je i osmodnevna tura kroz Istanbul i zapadnu Tursku. Putovanje počinje u Istanbulu, razgledom hipodroma, Plave džamije i Bazara začina. Nakon toga slijedi Bursa, prva prijestolnica osmanskih sultana, poznata po džamijama, bazarima, termalnim izvorima i nekadašnjoj tržnici svile Koza Han. Program se nastavlja prema Pergamonu, jednom od najvažnijih gradova antičkog svijeta, a zatim prema Kuşadasiju i Efezu. Efez je poznat po iznimno očuvanoj antičkoj gradskoj strukturi, Celsusovoj knjižnici, mramornim ulicama i velikom kazalištu koje je moglo primiti oko 25 tisuća gledatelja.

Nakon Efeza slijedi Pamukkale, jedan od najprepoznatljivijih prirodnih prizora Turske. Bijele vapnenačke terase, nastale djelovanjem termalne vode, podsjećaju na zaleđeni slap ili snježni krajolik. Na vrhu terasa nalazi se antički Hierapolis, a u ponudi je i mogućnost fakultativnog leta balonom iznad Pamukkalea. Putovanje završava u Antaliji, razgledom grada i posjetom poznatom vodopadu Karpuzkaldiran.

Ponuda uključuje povratni let sa zrakoplovnim pristojbama i prtljagom, sedam noćenja u hotelima s četiri zvjezdice, sedam polupansiona, prijevoz i razglede prema programu te pratitelja grupe i lokalnog vodiča. Cijena iznosi 779 eura po osobi, a termini su dostupni od 5. listopada do 30. studenoga 2026. godine. Istražite detalje ponude ovdje.

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