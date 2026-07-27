Jeste li znali da jednu porciju kruha možete ispeći u manje od 5 minuta? Ovu verziju ne morate mijesiti, u njega ne ide čak ni gram pšeničnog brašna. Štoviše, riječ je o proteinskoj verziji koja se priprema u mikrovalnoj pećnici.

Ovaj čarobni kruh radi se od šest sastojaka: bademova brašna, jaja, lanenih i chia sjemenki, soli te praška za pecivo. Sastojci se pomiješaju u zdjelici, stave u mikrovalnu pećnicu i peku oko 90 sekundi, a odmah potom posluže.

Rezultat je mekani domaći kruh koji možete poslužiti za doručak, ručak ili večeru. Iskoristite ga možete za sendvič, ali i kao prilog različitim jelima.

Proteinski kruh iz mikrovalne pećnice - sastojci: 25 g bademova brašna

1 jaje

1 g soli

½ čajne žličice praška za pecivo

½ čajne žličice mljevenih lanenih sjemenki

½ čajne žličice chia sjemenki

sjemenke po želji za posip Proteinski kruh iz mikrovalne pećnice - priprema: Uzmite malu zdjelicu prikladnu za mikrovalnu pećnicu - u nju stavite bademovo brašno, jaje, prašak za pecivo i sol. Dodajte mljevene lanene sjemenke i chia sjemenke i sve dobro promiješajte. Po vrhu možete posuti sjemenke po želji, sezamove, suncokretove ili bučine sjemenke. Dodati možete i listiće badema. Stavite zdjelicu u mikrovalnu pećnicu i pecite na najvećoj snazi oko 90 sekundi, odnosno dok se ne ispeče do kraja. Pustite da se kruh malo ohladi, a potom ga pažljivo izvadite iz pećnice i poslužite. Dobar tek!

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