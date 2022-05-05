Galerija 2 2 2 2 Najstariji svjetionik na svijetu sagrađen je u Aleksandriji, otprilike 300 godina pr. Kr. Vatra zapaljenog drveta i smole širila se s gornje platforme noću, a danju se za signalizaciju upotrebljavalo veliko ogledalo. Svjetlo se navodno moglo vidjeti na udaljenosti od 47 kilometara. Jaki potresi su uništili svjetionik, a dio ostataka pronađen je u moru tek krajem 20. stoljeća.

No najstariji postojeći svjetionik na svijetu koji i dalje radi je Herkulov toranj koji označava ulaz u španjolsku luku La Coruña. Torre de Hércules prepoznao je i UNESCO, koji ga je upisao na popis svjetske baštine.

Ponos Španjolske visok je 55 metara i nudi predivan pogled na sjeveroatlantsku obalu. Do 20. stoljeća svjetionik je bio poznat kao Farum Brigantium, a latinski naziv podsjećao je upravo na slavni starogrčki svjetionik na otoku Pharosu.

„Starac“ rimskih korijena sagrađen je u prvom stoljeću, a 1791. godine je kompletno obnovljen. Izvorni toranj bio je nešto kraći i širi, a smatra se da je na vrhu bila i kupola. Iako se pretpostavlja da su svjetionik izgradili Feničani, sigurno je da ga je obnovio rimski car Trajan. Navodno je posvećen rimskom bogu rata Marsu. Oko svjetionika nalazi se park sa skulpturama kipara Pabla Serrana i Francisca Leira.

O svjetioniku kruže brojne priče, uključujući i mit o Herkulu koji je upravo ondje zakopao glavu Geriona, nakaznog diva s tri tijela i šest krila. Nakon što je to učinio, naredio je da se na tom mjestu izgradi grad, a ukrštene kosti i lubanja u podnožju svjetionika koje se mogu vidjeti na gradskom grbu predstavljaju upravo poraz njegova neprijatelja.

Svjetionik još uvijek radi, a posjetitelji mogu razgledati podrum i popeti se 234 stepenice do vrha i uživati u pogledu, osim u slučaju nevremena, kada je zatvoren.

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