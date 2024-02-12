Galerija 0 0 0 0 Na sjeverozapadnom dijelu Estonije, uvučen od obale, u blizini Tallina nalazi se maleni grad Rummu čija je priča veća od granica njegova područja. Ondje je bio kamenolom koji je ovom gradu ukrao ime, i zatvor, odnosno sovjetski politički logor, koji je zatvoren raspadom SSSR-a.

Ta činjenica ostavlja gorak okus dok promatrate nezemaljski vapnenački krajolik napuštenog kamenoloma koji završava u umjetnom jezeru na kojemu ćete ljeti sresti kupače i rekreativce kako se brčkaju i voze u unajmljenim plastičnim plovilima živih boja. Zatvor, koji se zvao Murru, osnovan je kasnih 1930-ih godina, kao popravni radni logor.

Neka voda nosi povijest

Ubrzo se pretvorio u zatvor, a zatvorenici su radili u obližnjem kamenolomu vapnenca. Na vrhuncu Hladnog rata u Murru su na "radnu terapiju" po dobrom starom sovjetskom receptu bili slani politički disidenti. Sa zatvorenicima se postupalo okrutno, a svakodnevica im se sastojala od teškog rada u kamenolomu, nešto hrane tek toliko da ne umru od gladi i sve u svemu – nikakvih životnih uvjeta.

Dok je kamenolom radio, podzemna se voda preusmjeravala u kanale i odvodila za navodnjavanje okolnih polja, ali i vodoopskrbu grada Rumme. Nakon osamostaljenja Estonije kamenolom je napušten (potpuno je zatvoren tek 2013. godine), a kako se voda prestala preusmjeravati, s vremenom je nastalo jezero i potopilo zloglasni zatvor.

Patnje ostale na dnu jezera

Tako je zatvor Murru postao simbol otpornosti Estonaca i podsjetnik na prošlost, strašan sovjetski relikt koji je priroda počela obuzimati, preuzimati i mljeti svojom tihom snagom. Od nečega tako jezive povijesti stvorila je oazu nezemaljskih kamenolomskih krajolika i lijepo jezero – a sva bol, strah i jecanje ostali su na njegovu dnu. Rešteke na prozorima polako ali neumoljivo izjeda hrđa.

Glavnu zatvorsku zgradu sada posjećuju tek rakovi, ribe i ronioci koji ovdje imaju rijetku priliku plivati između potopljenih golemih strojeva, pogona i spavaonica najjadnijih. Ulaznica za obilazak kamenoloma stoji samo 5 eura, a za dodatnih 10 možete krenuti na zatvorsku turu, obići dio zatvora koji voda još nije potopila i poslušati osamnaest autentičnih priča zatvorenika.

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