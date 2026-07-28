Ako ste ljubitelj maslaca od kikirikija, ovo je savršen kolač za vas. Taj kremasti sastojak pun bjelančevina biljnog porijekla i masti nalazi se u biskvitu, ali i u kremi za kolač.

Krema za kolač se radi od krem sira, maslaca od kikirikija i vrhnja za šlag zbog čega neodoljivo podsjeća na cheesecake.

Kolač je najbolje ohladiti u hladnjaku nekoliko sati prije nego što ga servirate i poslužite. Po želji ga možete servirati s dodatnim maslacem, kikirikijem ili kapljicama čokolade.

Kolač s maslacem od kikirikija - sastojci: Za biskvit: 320 g glatkog brašna

220 g smeđeg šećera

200 g maslaca od kikirikija

180 ml mlijeka

180 g omekšalog maslaca

120 g kiselog vrhnja

100 g bijelog šećera

3 velika jaja

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli Za kremu: 320 g maslaca od kikirikija

240 g šećera u prahu

225 g krem sira sa sobne temperature

50 g slatkog vrhnja za šlag

1 žličica ekstrakta vanilije Kolač s maslacem od kikirikija - priprema: Napravite smjesu za biskvit: u jednoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj zdjeli pomiješajte maslac sa sobne temperature, smeđi i bijeli šećer. Dodavajte jedno po jedno jaje i maslac od kikirikija, kiselo vrhnje i ekstrakt vanilije. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Postupno umiješajte brašno u smjesu i mlijeko. Miksajte sve dok se smjesa ne sjedini. Prebacite smjesu u pravokutni lim za pečenje biskvita koji ste prethodno namastili i/ili prekrili papirom za pečenje. Stavite peći biskvit u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 35 do 40 minuta, odnosno dok nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen pirje nego što ga izvadite iz pećnice. Pustite da se ohladi do kraja. Napravite kremu: izmiksajte krem sir sa sobne temperature i maslac dok ne dobijete glatku kremu. Dodajte maslac od kikirikija i nastavite miksati. Umiješajte šećer u prahu i ekstrakt vanilije te slatko vrhnje za šlag. Dobivenu kremu premažite preko ohlađenog biskvita, narežite i poslužite. Po želji ga možete i ohladiti i par sati u hladnjaku prije rezanja i serviranja. Dobar tek!

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