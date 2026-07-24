Galerija 2 2 2 2 Na krajnjem jugoistoku otoka Krka, nedaleko od Baške, smjestila se uvala Vela Luka, poznata po kristalno čistom moru, dugoj šljunčanoj plaži i netaknutoj prirodi, Vela Luka idealno je odredište za sve koji žele pobjeći od turističke vreve i uživati u miru, moru i pogledu.

Do Vele Luke može se stići ili pješice - planinarskom stazom ili morem. Ako nemate svoju barku, bez problema ćete pronaći taxi-brodić u Baški. Dolazak morem uzbudljivo je iskustvo jer se plaža u Veloj Luci nalazi u dnu te gotovo dva kilometra duge uvale, ali i dolazak “na noge” itekako će vas nagraditi pogledima na lude kontraste bijelih stijena i tamnoplavog mora.

Planinarska staza počinje u Baški, u blizini kampa Bunculuka, odnosno nekoliko kilometara od centra mjesta. Do uvale vodi označena staza koja prolazi kroz šest kilometara ljutog krša. Prolazi pokraj brojnih suhozida, kamenih klisura, kanjona i vidikovaca s kojih se pružaju prekrasni pogledi na Bašku, otok Prvić, Senjska vrata te uvale Velu i Malu Luku.

Postoji i atraktivnija ruta kroz kanjon Vrženica, koja je i zahtjevnija jer se na pojedinim dijelovima potrebno koristiti i ruke prilikom uspona preko stijena, pa ona nije za svakoga. Kružna tura preko kanjona duga je oko deset kilometara i traje približno pet sati.

Plaža je šljunčana, a more iznimno čisto i tirkizne boje. Budući da nema prometnica ni velikih turističkih sadržaja, atmosfera je znatno mirnija nego na popularnim plažama u samoj Baški.

Na plaži je tijekom ljetne sezone otvoren jedan ugostiteljski objekt u kojem se mogu kupiti hrana i piće, koristiti sanitarni čvorovi te unajmiti ležaljke i suncobrani. Ulaz na plažu je besplatan, a možda će vam biti korisna informacija da psi ovdje nisu dobrodošli. Prirodnog hlada gotovo da nema, pa je preporučljivo ponijeti zaštitu od sunca, dovoljno vode i šešir.

Vela Luka nije zanimljiva samo zbog kupanja, ona je odlična ideja za izlet tijekom čitave godine. Između uvala Vele i Male Luke nalazi se poluotok Sokol s arheološkim područjem Corinthije i Bosara. Ovaj prostor obuhvaća ostatke obalnog naselja uz Malu Luku te utvrđenu akropolu na vrhu poluotoka Sokol, koja je imala obrambenu i upravnu ulogu.

Najstariji tragovi naseljavanja potječu iz razdoblja Liburna, kada se na ovom području u 7. stoljeću prije Krista nalazila pomorska baza njihove mornarice. Područje je bilo naseljeno i tijekom rimske i bizantske vlasti. Na vrhu poluotoka bila je utvrda s pripadajućim građevinama, a u podnožju je bilo veće naselje čiji se ostaci još naziru.

Najmlađi sačuvani objekti ruševine su samostana i crkve sv. Nikole iz 16. stoljeća. Ostaci Corinthije jedno su od najvećih antičkih arheoloških područja na sjevernojadranskim otocima, iako je velik dio kompleksa još uvijek nedovoljno istražen.

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