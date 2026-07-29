Na adresi Fabrika 6 u Hvaru smjestio se Kinkin, sendvič-bar koji lokalne namirnice spaja s talijanskim suhomesnatim proizvodima. Umjesto klasične restoranske interpretacije otočne kuhinje, ovdje hvarske okuse zaokružuje slasna domaća focaccia.

Ime Kinkin preuzeto je iz starog hvarskog govora i označava hrskavi okrajak kruha. Izraz je često koristio vlasnikov djed Dare, pa je upravo on postao polazište za ime lokala i svojevrsna poveznica s obiteljskom tradicijom.

Jelovnik donosi kombinacije u kojima se izmjenjuju hvarski kozji sir, motar, svježe smokve, aromatično bilje i ekstradjevičansko maslinovo ulje. Tim sastojcima pridružuju se pršut San Daniele, mortadela i bresaola, pa se lokalni i talijanski okusi prirodno nadopunjuju.

Velik dio ponude nastaje u vlastitoj kuhinji. Svakodnevno pripremaju namaze, pesto, humus i umake, a recepte prilagođavaju ostalim sastojcima kako bi svaki zadržao svoj karakter.

Kinkin - 13 (Foto: Kinkin)

Jedan od sendviča spaja pršut San Daniele, hvarski kozji sir, svježe smokve i domaću citrusnu majonezu. Na isti način nastaju i ostale kombinacije, koje se oslanjaju na nekoliko pažljivo odabranih sastojaka bez suvišnih dodataka.

Kinkin surađuje s otočnim OPG-ovima i lokalnim proizvođačima, a jelovnik prati ritam sezone. Kako tijekom ljeta dozrijevaju smokve ili stiže novo aromatično bilje, tako se mijenja i ponuda.