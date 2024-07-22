Galerija 2 2 2 2 Na sjeverozapadu otoka Raba, na pješčanom poluotoku koji izgleda kao da je odnekud doplovio i usidrio se uz kameniti otočni hrbat, dočekat će vas Lopar, mjesto koje se s punim pravom naziva pješčanim rajem. Izgledom iz zraka podsjeća na lopatu za krušnu peć ili šaku raširenih prstiju koji se uranjaju u more koje s dubinom mijenja boju iz nježno zemljane, preko tirkizne do dubokoplave.

Turisti su Lopar otkrili davno, prije više od stoljeća, a njegove slikovite pješčane uvale, njih dvadeset i dvije, i dalje ih privlače svojom sipkom ljepotom. Rajska plaža nadaleko je poznata, ali i svaka druga puna je neke svoje posebne ljepote i ako vas put nanese, nemojte ih zanemariti. Njihova su imena jednako slikovita kao i njihova pojava, Ciganka, Sturić, Dubac, Podšilo, Stolac… da tek počnemo, a pozornost posebno privlači – Sahara.

Rahli pijesak i divno more jednake dubine

Smještena na sredini ovog poluotoka na otoku, Sahari možete pristupiti s nekoliko strana, a s koje god da dolazite, u neobični pješčani bazen stići ćete kroz gustu mediteransku šumu, koja svojim mirisnim, zvukovima i debelim hladom djeluje pomalo nestvarno u usporedbi s golim rapskim hrptom, Golim i Velebitom preko mora.

I dok su najveće loparske uvale, Veli Mel ili Rajska plaža s jedne i Melak s druge strane, poznate po plićaku kojim se možete šetati i stotinama metara, Sahara nije za šetanje takve vrste, ali je vrlo posebna po svome gotovo savršenom kružnom obliku i moru koje je, do samog izlaza iz uvale prema otvorenom moru i otoku Grguru – gotovo jednake dubine.

Sahara je jedna od tri loparske nudističke plaže, ali nije ekskluzivno nudistička, pa nitko od vas neće zahtijevati da se skinete ako to ne želite. Rahli, "saharski" pijesak i prirodna zaklonjenost uvale vjerojatno su "krivi" što su i prvi rapski turisti već obožavali ovaj komadić zemaljskoga raja i vjerojatno mu i nadjenuli današnje egzotično ime.

Netaknuta i nimalo divlja

Sahara je do danas ostala kakva je bila, posve prirodna i netaknuta. Zato ne krećite u pustinjsku loparsku avanturu bez vode i barem kape na glavi, kako vam sunčanica ne bi pokvarila uživanje u toj pitomoj divljini.

Lopar ima sjajnu turističku infrastrukturu i pomoć možete zatražiti na svakome koraku, ali ako preferirate biti samostalni u guštanju i istraživanju, pomoći vam može i besplatna aplikacija Smart Lopar, dostupna na Google Playu ili Apple App Storeu, u kojoj ćete pronaći svu silu sadržaja i korisnih informacija.

A kad krenete sa Sahare u bilo kojem smjeru, kroz "gušć", kako se naziva lijepa loparska šuma, ili putem uz more iz uvale u uvalu, obratite pozornost na edukativne ploče postavljene u okviru projekta Lopar geopark, i otkrijte silno zanimljive stvari o pjeskovitom loparskom tlu i bogatoj i neobičnoj prirodnoj baštini Lopara.

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