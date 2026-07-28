Galerija 6 6 6 6 Kolovoz je pred vratima, a ako još niste odlučili gdje provesti godišnji odmor, još uvijek se mogu pronaći zanimljive last minute ponude na Jadranu. Mirne otočne uvale, dalmatinski gradići, duge šetnice uz more i opušteni dani na plaži zvuče kao sasvim dobar plan za kraj ljeta.
Dugi otok: Mir, borova šuma i more udaljeno svega nekoliko koraka
Dugi otok jedna je od onih destinacija na kojima se lako zaboravi na gužvu i svakodnevni ritam. Poznat je po skrovitim uvalama, čistom moru, otočnim cestama s pogledom i mjestima koja su zadržala mirniji, gotovo uspavani mediteranski karakter. U mjestu Luka, smještenom u prirodnoj uvali na jugoistočnoj strani otoka, nalazi se Hotel Luka. Okružen je borovom šumom i udaljen svega 20 metara od mora, pa je ovo ponuda za sve koji žele dane provoditi između plaže, hlada i laganih večernjih šetnji. Ponuda vrijedi do 16. kolovoza 2026. godine i uključuje tri, četiri, pet ili sedam noćenja s polupansionom za dvije osobe. Jedno dijete do 12 godina boravi gratis. Ponuda kreće od 460 eura za tri noćenja, a sve detalje i opcije možete istražiti ovdje. Ispred hotela nalazi se uređena plaža s pješčanim dijelom, a gosti koji ne žele cijeli dan samo odmarati mogu zaigrati odbojku, stolni tenis, mini golf ili košarku.
Medena - 2 (Foto: Crno jaje)
Trogir i Seget Donji: Tjedan dana ljeta uz more i šetnje kroz povijest
Trogir je idealna destinacija za one koji uz kupanje i sunčanje vole imati i ponešto za razgledavanje. Njegova povijesna jezgra, kamene ulice, trgovi i palače stvaraju atmosferu pravog dalmatinskog grada, a večernja šetnja rivom lako postaje jedan od najljepših dijelova odmora. Hotel Medena nalazi se u Segetu Donjem, tik uz more i u hladu borove šume, a s Trogirskom rivom povezan je dugom obalnom šetnicom. To znači da dan možete započeti kupanjem, nastaviti ručkom uz more, a završiti večerom i šetnjom kroz Trogir. Ponuda vrijedi od 8. do 15. kolovoza 2026. godine i uključuje sedam noćenja s polupansionom za dvije odrasle osobe. Jedno dijete do 6,99 godina boravi gratis, a ukupna cijena aranžmana iznosi 1.116 eura. Ovo je ponuda posebno prilagođena obiteljima jer hotel ima vanjski bazen, dječje igralište, Spray park, animacijske programe i brojne sportske sadržaje. Istražite detalje ponude ovdje.
Tribunj: Ribarsko mjesto, kamene ulice i filmski odmor uz more
Tribunj je jedno od onih malih dalmatinskih mjesta koje tijekom ljeta ima dovoljno života, ali još uvijek čuva atmosferu tradicionalnog ribarskog naselja. Stara jezgra smještena je na otočiću povezanom kamenim mostom, a mjesto je poznato po uskim ulicama, konobama, ribarskim brodicama i dugim večernjim šetnjama uz more. The Movie Hotel nalazi se uz vlastitu šljunčanu plažu, u mirnijem dijelu Tribunja. Njegovo filmsko uređenje daje boravku nešto drugačiji karakter, ali najveća prednost ipak je lokacija - more je nadohvat ruke, marina je u neposrednoj blizini, a šetnica vodi sve do Vodica. Ponuda vrijedi do 11. kolovoza 2026. godine i uključuje dva, tri ili pet noćenja s polupansionom za dvije, tri ili četiri osobe. Cijene počinju od 299 eura za dvije osobe, dok pojedini termini za tri osobe kreću od 329 eura. Djeca do 7 godina borave gratis. Istražite detalje ponude ovdje.