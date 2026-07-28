Galerija 6 6 6 6 Kolovoz je pred vratima, a ako još niste odlučili gdje provesti godišnji odmor, još uvijek se mogu pronaći zanimljive last minute ponude na Jadranu. Mirne otočne uvale, dalmatinski gradići, duge šetnice uz more i opušteni dani na plaži zvuče kao sasvim dobar plan za kraj ljeta.

Dugi otok: Mir, borova šuma i more udaljeno svega nekoliko koraka

Dugi otok jedna je od onih destinacija na kojima se lako zaboravi na gužvu i svakodnevni ritam. Poznat je po skrovitim uvalama, čistom moru, otočnim cestama s pogledom i mjestima koja su zadržala mirniji, gotovo uspavani mediteranski karakter. U mjestu Luka, smještenom u prirodnoj uvali na jugoistočnoj strani otoka, nalazi se Hotel Luka. Okružen je borovom šumom i udaljen svega 20 metara od mora, pa je ovo ponuda za sve koji žele dane provoditi između plaže, hlada i laganih večernjih šetnji. Ponuda vrijedi do 16. kolovoza 2026. godine i uključuje tri, četiri, pet ili sedam noćenja s polupansionom za dvije osobe. Jedno dijete do 12 godina boravi gratis. Ponuda kreće od 460 eura za tri noćenja, a sve detalje i opcije možete istražiti ovdje. Ispred hotela nalazi se uređena plaža s pješčanim dijelom, a gosti koji ne žele cijeli dan samo odmarati mogu zaigrati odbojku, stolni tenis, mini golf ili košarku.

Medena - 2 (Foto: Crno jaje)

Trogir i Seget Donji: Tjedan dana ljeta uz more i šetnje kroz povijest

Trogir je idealna destinacija za one koji uz kupanje i sunčanje vole imati i ponešto za razgledavanje. Njegova povijesna jezgra, kamene ulice, trgovi i palače stvaraju atmosferu pravog dalmatinskog grada, a večernja šetnja rivom lako postaje jedan od najljepših dijelova odmora. Hotel Medena nalazi se u Segetu Donjem, tik uz more i u hladu borove šume, a s Trogirskom rivom povezan je dugom obalnom šetnicom. To znači da dan možete započeti kupanjem, nastaviti ručkom uz more, a završiti večerom i šetnjom kroz Trogir. Ponuda vrijedi od 8. do 15. kolovoza 2026. godine i uključuje sedam noćenja s polupansionom za dvije odrasle osobe. Jedno dijete do 6,99 godina boravi gratis, a ukupna cijena aranžmana iznosi 1.116 eura. Ovo je ponuda posebno prilagođena obiteljima jer hotel ima vanjski bazen, dječje igralište, Spray park, animacijske programe i brojne sportske sadržaje. Istražite detalje ponude ovdje.

Tribunj: Ribarsko mjesto, kamene ulice i filmski odmor uz more