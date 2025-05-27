Kada je riječ o slasticama i kolačima, ljudi se dijele u nekoliko kategorija. Prva su oni sumnjivi likovi koji ih uopće ne vole i ne jedu, a među "normalnima" jedni su obožavatelji biskvitnih kolača, drugi kremastih, jedni više vole voćne i neutralne okuse, drugi pak ne priznaju desert bez čokolade.

Ovima zadnjima posvećujemo temu, iako će se, vjerujemo, naši prijedlozi svidjeti i onima koji vole malo više raznolikosti. Nije slučajno da uz svaki od ovih kolača bez iznimke sjajno ide tučeno vrhnje ili sladoled od vanilije i bobičasto voće.

Švedska gnjecava torta

Ova torta nosi titulu najbolje torte na svijetu, a oduševljava ne samo svojim okusom već i teksturom i tekućom unutrašnjosti. Jede se topla, pa će spomenuti sladoled od vanilije uz nju biti i mrvicu hladniji i ukusniji, a vaš desertni tanjur bit će dostojan vrhunskih restorana.

Čokoladna torta bez brašna

Lagana poput oblačka, ova će torta svojim punim okusom zadovoljiti i najzagriženije obožavatelje čokolade, a priprema se najjednostavnije na svijetu. Nedostatak brašna očituje se na najbolji mogući način – u savršeno sočnom unutarnjem dijelu i razigranom, hrskavom raspucalom bjelanjku na vrhu.

Čokoladna mileramka

Ova torta je nostalgija na žličicu i instant-povratak u vrijeme kada su kolači bili smeđi i žuti, a recepti su se zapisivali u bilježnice i prepisivali samo onima koji bi ih zaslužili. Tanki čokoladni biskvit, puno čokoladne kreme i na vrhu još fina gusta glazura – baš svaki od slojeva objašnjava zašto je ova torta – svevremenska.

Čokoladna torta u tri sloja

… ali koji se "stvore" iz iste smjese. Čarolija ili kemija, zovite to kako hoćete, mi ćemo se odlučiti za – savršenstvo. Čas posla za rezultat vrijedan Instagrama, prepričavanja i intimnih zapisa u dnevnik. Iako vam recept sugerira da tortu poslužite tek posutu šećerom u prahu, mi ćemo vas ponovno podsjetiti na nečokoladne dodatke s početka teksta.

Zaherica, originalna

Za ljubitelje klasike iskopali smo originalni recept za Sacher-tortu, vjerojatno najpoznatiju čokoladnu tortu na svijetu. Čokoladni okus "kvari" tek tanki sloj pekmeza, a zaherica se tradicionalno poslužuje sa šlagom… te uzbudljivom pričom o sudskom procesu i pokojom osobnom uspomenom na Beč.