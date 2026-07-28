U šumama Britanske Kolumbije u Kanadi skriva se malo iznenađenje – neobičan dom izgrađen na kamionu. Točnije, na robusnom kamionskom sustavu s pogonom na sva četiri kotača pod imenom International 4800, a koji se obično koristio kao radno vozilo u građevini i cestogradnji.

Kai ga je kupila 2013. godine i u pet godina uspjela transformirati u neobičan dom od 18,5 četvornih metara. Umjesto ružno pače (engl. ugly ducking) kamion je isprva zvala Ugly Truckling ili ružni kamionet.

Ulazna vrata drvene kućice od 18 kvadrata (Foto: - / INSTAR Images / Profimedia)

Na početku je to bila samo obična kutija na kotačima – bez struje i tekuće vode. S godinama, pak, doživjela je neobičnu transformaciju.

Danas obloga od cedrovine obavija cijeli okvir, u kuću vode ručno izrađena vrata, a mnoštvo prirodne svjetlosti prodire kroz prozore koje je također samostalno napravila i postavila.

Mala peć na drva održava kamion toplim tijekom ledenih kanadskih zima. Tu je majušna kuhinja koja uključuje sudoper s bakrenom slavinom, hladnjakom i potrebnim posuđem, kao i blagovaonica, koja istovremeno služi i kao radni prostor.

Kompaktna kuhinja u domu na kotačima od 18 kvadrata (Foto: - / INSTAR Images / Profimedia)

Kai se stepenicama penje do svoje spavaće dobe, a za goste ima i krevet na izvlačenje sa skrivenim prostorom za pohranu. Na raspolaganju su joj i kompostni WC te vanjska kupaonica.

Kako izgleda njezin prijenosni dom na četiri kotača, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta, ali i i na njezinu računu Ugly Truckling na TikToku, koji prati više od milijun ljudi.

Ova kuća za odmor je predivna, ali nije tipična vikendica – ima čak 29 različitih vlasnika +2