Galerija 7 7 7 7 Dok je nekima idealan odmor lješkarenje uz bazen, posluga u sobu, svilene plahte i lounge s happy hourom za koktele, neki putuju zbog iskustava koje bi ovi prvi možda nazvali ekstremnim ili čak sumanutim. No ukusi su različiti, a na ovom našem Trećem kamenčiću od Sunca srećom ima i dovoljno mjesta, a i dovoljno smještaja za sve. Vodimo vas u hotel ne s pet, šest ili sedam zvjezdica, nego s njih – bezbroj.

Oni koji traže jedinstvene aranžmane i biraju iskustva od kojih raste adrenalin, možda su već i čuli za Skylodge Adventure Suites u peruanskim Andama. Ovaj ekskluzivni hotel koji može primiti ukupno osmero ljudi sastoji se od tri kapsule pričvršćene na okomitu liticu iznad mistične Svete doline Inka (Sacred Valley), nedaleko od gradića Ollantaytambo, oko sat vremena vožnje od Cusca.

No s klasičnim hotelima Skylodge Adventure Suites dijeli jedino koncept iznajmljivanja kreveta. Umjesto lifta, ovdje vas čeka via ferrata i klinčani put koji iz doline vodi na 400 metara nadmorske visine. Nazad ćete, doduše, ići liftom... ako zip line možemo tako nazvati. Sam hotel sastoji se od tri prozirne “kapsule”, izrađene od zrakoplovnog aluminija i izdržljivog polikarbonata, koje izvana izgledaju kao iz kakvog futurističkog filma.

Kapsule su dugačke oko 7,3 metra, široke i visoke oko 2,4 metra, a zahvaljujući velikim prozorima nude panoramski pogled na Ande i Svetu dolinu Inka – od gotovo 300 stupnjeva, i da, u pogledu na planine ili zvijezde možete uživati - i iz zahoda. Dizajn je prilagođen maksimalnoj sigurnosti, pa se i kapsule ulazi – odozgor, a unutrašnjost je iznenađujuće udobna. Uz krevete s pamučnom posteljinom i pernatim poplunima, gosti dobivaju i blagovaonicu te privatnu kupaonicu.

Boravak u Skylodgeu može se rezervirati isključivo kao dio organizirane višednevne ture, ne i kao zaseban smještaj. Aranžman uključuje prijevoz iz Cusca, pratnju profesionalnih vodiča, gurmansku večeru uz vino te doručak. Cijene ovise o odabranoj opciji boravka, a ove sezonu noćenje za jednu osobu stoji oko 1550 peruanskih sola, tj. oko 400 eura.

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