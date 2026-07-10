Galerija 8 8 8 8 U subotu, 18. srpnja, Mrkopalj će okupiti lokalne proizvođače, svirače heligonki, posjetitelje i sve koji žele upoznati ovo goransko mjesto iz malo drugačijeg kuta – kroz sajam, glazbu i besplatnu interpretacijsku šetnju.

Sajam Marije Terezije okuplja obiteljska gospodarstva, obrtnike i domaće radinosti, a na štandovima ćete pronaći med, sireve, šumske plodove, prirodnu kozmetiku, tinkture, rukotvorine i brojne druge proizvode koje je najljepše kupiti upravo od ljudi koji ih stvaraju.

Istoga dana održava se i 24. Međunarodna smotra svirača heligonki i malih instrumentalnih sastava Gorskog kotara pa će cijelo poslijepodne Mrkopljem odzvanjati zvuci tradicionalne glazbe i stvarati onu poznatu sajamsku atmosferu.

U program se i ove godine lisice iz Lynx and Foxa uključuju sa interpretacijskom šetnjom „Mrkopalj kroz priče i povijest“, koja započinje u 16 sati ispred Doma kulture.

Tijekom sat i pol lagane šetnje proći ćemo središtem mjesta, posjetiti crkvu i zavičajnu zbirku te ispričati priču o Mrkoplju koja se ne može pročitati na informativnim pločama. Ruta je duga svega oko kilometar i pol pa je prikladna za sve generacije, a sudjelovanje je potpuno besplatno.

Nakon šetnje ostaje dovoljno vremena za obilazak sajma, razgovor s izlagačima, kušanje domaćih proizvoda ili jednostavno uživanje u glazbenom programu i atmosferi koja Mrkopalj svake godine na jedan dan vrati u neka prošla vremena.

Ako ste ovog ljeta u potrazi za izletom koji spaja lokalne priče, povijest i domaće proizvode, 18. srpnja dobar je dan za posjet Mrkoplju.

Interpretacijska šetnja počinje u 16:00 sati ispred Doma kulture Mrkopalj. Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna. Večer u velikogoričkom bistrou Kaktus pokazala da vino i pizza mogu biti odličan par +6