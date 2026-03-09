Galerija 22 22 22 22 Prije koji mjesec, kada su radovi na porečkoj rivi bili u punom jeku, otvorenje Jadran Heritage Hotela s restoranom u kojem se poslužuju jela jedne od najboljih chefica svijeta činili su se kao daleka budućnost. No Valamar je prije koji dan svečano prerezao vrpcu, a natpis JAZ by Ana Roš ugledao je svjetlo dana. Poreč je dobio novi dnevni boravak na rivi, kako za goste hotela, tako i za sve ostale, u prizemlju povijesne zgrade s početka 20. stoljeća. Stari sjaj mediteranskog luksuza osjeti se na svakom koraku - kako na umjetničkim fotografijama koje oživljavaju neka nostalgična vremena, tako i na stubištu, gdje zraka sunca što se proteže zidovima pokazuje put u jednu od 12 soba. La Traversata, Kartolina ili Venezia, poput ljupkih vremenskih kapsula podsjećaju na doba kada se sporije putovalo, a umjesto poruka ispisivale su se razglednice. U gotovo poetičnim sobama pronaći ćete starinske telefone i globuse, baš kao i motive inspirirane umjetničkom baštinom Poreča, mozaicima Eufrazijeve bazilike, otočićem Sveti Nikola, arhivskim fotografijama ili zalascima sunca.

No ono zbog čega hedonisti trljaju dlanove je činjenica da Poreč polako, ali sigurno postaje sve poželjnija gurmanska destinacija. Uz Fogo by Bekal, Spinaker koji uskoro preuzima Marko Turković, Miramare by Fratelli Cerea prema zamisli braće Cerea s Michelinovom zvjezdicom, Harry’s Piccolo koji se uskoro otvara u resortu Pical i netom otvoreni JAZ by Ana Roš, Poreč se pozicionira kao jedno od najuzbudljivijih odredišta.

Jadran Heritage Hotel (Foto: PR)

Young dining koncept

Ana Roš je svjetski poznata chefica obiteljskog restorana Hiša Franko s tri Michelinove zvjezdice iz Kobarida u Sloveniji, koja u svojem kulinarskom životopisu ima brojna priznanja, a između ostalih, proglašena je najboljom kuharicom svijeta. Poznata je po zalaganju za hiperlokalnu kuhinju te svojim jelovnicima koji prate ritam prirode, reflektirajući godišnja doba u dijalogu s lokalnim sakupljačima divljeg bilja, pastirima, sirarima, lovcima i ribarima.

"S planina Soške doline vidi se Istra. Ovo za mene nije novi teritorij. Istra je oduvijek bila dio moje kuhinje i dio mene. Na neki način, ovo je osjećaj povratka kući”, otkriva Ana Roš.

Jela koja nose njezin potpis promišljena su i nerijetko osobna, često nekonvencionalna, ali sa živim, opipljivim korijenjem. Koncept restorana JAZ zamišljen je pak kao mladenački, opušten prostor i mjesto otvoreno svima, takozvani young dining. Kao i u Hiši Franko u dolini Soče, i u JAZ-u se kulinarska kreativnost temelji na lokalno proizvedenim namirnicama, ali su jela jednostavnija. Koncept kakav se do sad mogao iskusiti u ljubljanskom bistrou JAZ može se okusiti i u Poreču.

Kako naglašava Ana Roš, JAZ ne prati pravila fine dininga nego traži od gostiju da dijele tanjure, kradu jedni drugima zalogaje, povezuju se i uživaju opušteno. Na taj se način odvažna, precizno pripremljena, ali nepretenciozna jela sele u opušteni ambijent porečke rive, na stolove između kava, koktela i pjenušaca od jutra do večeri.

Otvorenje u Poreču - 6 (Foto: PR)

Što je na jelovniku?

Riba, školjke i morski plodovi prirodno zauzimaju središnje mjesto na meniju pa će se moći kušati jela poput kamenica iz Limskog kanala s pikantnom citrusnom marinadom leche de tigre (španj. tigrovo mlijeko), novigradskih kapica s emulzijom sira iz jame zemljanke i spaghettinija s kvarnerskim škampima. Dagnje, savudrijski list, majoneza od kamenica ili marinirane lokalne srdele također su neke od morskih djelića slagalice. Kako predviđa Ana Roš, hit bi moglo biti i popularno jelo iz ljubljanskog JAZ-a: napuhani teleći bečki odrezak u krušnim mrvicama iz njezine pekarnice, s pireom od krumpira na način Robuchon. Svilenkast, bogat i kremast pire s obiljem maslaca proslavio je francuski chef Joël Robuchon, zahvaljujući kojemu je naizgled obično jelo postalo klasik visoke gastronomije.

Na jelovniku ćete naći i druga zanimljiva jela, poput tjestenine s izvornim istarskim umakom od rajčice proizvedenim u obližnjem selu, grilanog lokalnog radiča, Aninu interpretaciju Waldorfske salate s uljem od ljupčaca i preljevom od kefira te vitello tonnato s obiljem kapara, sjemenkama i sokovima bundeve. Za ljubitelje slatkiša tu su rožata s notom kestenova meda, kobaridski štruklji i torta caprese s klasičnim talijanskim zabaioneom. Ono što dolazi iz Slovenije su sir i pekarski proizvodi, koji stižu iz ljubljanske Pekarne Ana.

Jadran Heritage Hotel - 4 (Foto: Nika Borovac)

Vrhunski doručak

Nađete li se u JAZ-u u vrijeme doručka, od sedam do jedanaest sati čeka vas pravi mali spektakl okusa koji nije rezerviran samo za goste hotela Jadran Heritage. Jaja Benedikt na Anin način spajaju poširana jaja s namazom od bundeve za svaku su pohvalu, a isprobati možete i frittatu sa svježim sezonskim začinima, fritaju sa sezonskim delicijama poput šparoga ili tartufa te mediteransku šakšuku. Domaći kefir, marmelada i maslac, fini pršut, kao i neodoljivi kruh od kiselog tijesta, slasne pite i peciva također su dio jutarnje ponude.

Kokteli također traže pozornost - Ana Negroni je reinterpretacija klasičnog Negronija, od samoniklog bilja iz doline Soče i vermuta od reduciranog biodinamičkog grožđa. Nešto laganiji i pitkiji je Kinky Sour koji se već pokazao punim pogotkom u Hiši Franko, a radi se o kombinaciji bijelog ruma, mente i tonka sirupa s verjusom (zeleni sok) od jabuke. Istrian 75 pak spaja votku s kakao maslacem, verjusom od jabuke, kombuchom od sencha čaja i bergamota.

“JAZ by Ana Roš je zamišljen kao prostor bez krutih pravila, mjesto u kojem se ljudi okupljaju zbog hrane, razgovora i osjećaja zajedništva. Istra je dio mog kulinarskog jezika od samih početaka i JAZ Poreč doživljavam kao prirodan nastavak te priče, spoj mora i kopna, tradicije i suvremenosti, restorana koji je istovremeno živahan, opušten i ozbiljan u onome što radi”, poručuje chefica i poziva na otkrivanje jela s njezinim potpisom.

