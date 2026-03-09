Galerija 0 0 0 0 Cijena smještaja jedan je od važnih faktora prilikom odabira idealne destinacije za putovanje i odmor. Prema novim podacima američke putničke platforme Expedia najpovoljnije destinacije su one u kojima prosječna cijena hotelskog noćenja iznosi manje od 150 američkih dolara, odnosno 129 eura.

Unutar Sjedinjenih Američkih Država na listi najpovoljnijih destinacija za 2026. godinu prema Expediji nalaze se manji gradovi i mjesta udaljena od poznatih turističkih meka – sve od Laughlina i Rena u Nevadi, preko Bakersfielda u Kaliforniji do El Pasa u Teksasu.

Mjesta su to na kojima možete polako istraživati prirodne ljepote, nacionalne parkove, zadivljujuću arhitekturu i umjetnost, ali i uživati u lokalnoj gastronomiji bez (pre)velikih popratnih troškova.

Salvador, Brazil (Foto: Shutterstock)

Na vrhu međunarodne liste najpovoljnijih destinacija za posjet u 2026. godini prema Expediji, pak, nalaze se popularna i manje poznata mjesta koje turisti još nisu otkrili – iz Južne i Sjeverne Amerike te Azije.

Na vrhu ljestvice našao se Salvador – grad na sjeveroistočnoj obali Brazila i glavni grad države Bahia koji se ponosi prekrasnom pješčanim plažama, bogatom kulturom i poviješću.

Na ljestvici su se našla dva meksička grada – Guadalajara i Merida, poznata po povijesnim centrima i bogatoj gastro sceni.

Ljubitelji dobre hrane i uzbudljivog noćnog života uživat će i u Bangkoku, Kuala Lumpuru i Ho Chi Minhu koji se također nalaze na ovom popisu, a u kojima u prosjeku možete prespavati za manje od 129 eura na noć.

Cijeli popis najpovoljnijih destinacija u 2026. Godini prema izvješću Expedije potražite u nastavku teksta.

10 najpovoljnijih međunarodnih destinacija za 2026. Prema portalu Expedia:

Salvador, Brazil Guadalajara, Meksiko Bogotá, Kolumbija Mérida, Meksiko Ho Chi Minh City, Vijetnam São Paulo, Brazil Bangkok, Tajland Edmonton, Kanada Kuala Lumpur, Malezija Santo Domingo, Dominikanska Republika

Ako pitate svjetske putnike, ovih 10 mjesta treba posjetiti u 2026. godini +1