Galerija 5 5 5 5 Veliko finale manifestacije Vinart Biz još je jednom potvrdilo status vodećeg poslovnog vinskog događanja u regiji. Tijekom dva dana, Lauba je postala mjesto intenzivnih kušanja, razgovora i novih poslovnih susreta između vinara, te hrvatskih i inozemnih sommeliera, distributera, vlasnika restorana i hotelskih F&B timova.Grand Tasting prepoznat je upravo po toj dinamici: s jedne strane stola vinari predstavljaju svoja vina i filozofiju proizvodnje, dok s druge strane profesionalci vinske scene traže etikete koje će obilježiti nadolazeću sezonu na vinskim kartama restorana i u ponudi distributera. U takvoj atmosferi Lauba se tijekom dva dana pretvara u veliku vinsku pozornicu.

Dolazak čak četiri Masters of Wine na Grand Tasting snažna je potvrda međunarodne važnosti ovog događanja. To su Caroline Gilby MW, jedna od vodećih poznavateljica vina srednje i istočne Europe i predsjedavajuća panela za Balkan na Decanter World Wine Awards, Dirceu Vianna Junior MW, prvi brazilski nositelj ove prestižne titule i međunarodni vinski konzultant, Wojciech Bonkowski MW, prvi poljski Master of Wine te međunarodni pisac i sudac, te Ivan Barbić MW, vinski pisac i konzultant hrvatskih korijena sa švicarskom adresom. Njihova prisutnost potvrđuje rastući interes globalne vinske scene za hrvatska vina i dodatno pozicionira Zagreb kao važno mjesto susreta međunarodnih vinskih profesionalaca

Vinart Biz i ove je godine ponudio višednevni program namijenjen profesionalcima i ljubiteljima vina. Manifestacija je započela ekskluzivnim kušanjem Petit Tasting, nastavila se nizom edukativnih vinskih radionica i masterclassova u Esplanade Zagreb Hotel te dvodnevnim fokusiranim kušanjem za profesionalce Silent Tasting posvećenim vodećim hrvatskim vinskim regijama.

Upravo Grand Tasting predstavlja vrhunac cijelog programa jer na jednom mjestu okuplja gotovo sve ključne aktere vinske industrije i omogućuje jedinstveni pregled aktualne vinske scene Hrvatske i regije.

Vinart je još jednom potvrdio svoju ulogu platforme koja povezuje proizvođače, profesionalce i publiku te aktivno oblikuje razvoj vinske kulture u Hrvatskoj i regiji.

