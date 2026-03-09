Gulaš od junetine rado se jede diljem svijeta – ni Irska nije u tome iznimka. Irci režu junetinu na kocke otprilike iste veličine te je kuhaju s korjenastim povrćem u istom loncu i po nekoliko sati, a sve dok isto ne postane mekano i sočno.

Irski gulaš ima prepoznatljivu tamniju boju i neodoljivu aromu, a koju duguje tamnom pivu - najčešće Guinnessu koji se dodaje tijekom kuhanja.

Danas vam donosimo recept za irski gulaš koji je idealan izbor za nadolazeći Dan sv. Patrika. Najbolje ga je poslužiti uz pire od krumpira, pirjani kupus ili krišku domaćeg kruha te uz nezaobilazno tamno pivo.

Irski gulaš - sastojci: 1 kg junetine za gulaš

1 l mesnog temeljca

450 ml tamnog piva

180 g slanine

60 g glatkog brašna

4 žlice koncentrata rajčice

4-5 mrkve

2-3 stapke celera

2-3 češnja češnjaka

2 velika luka

2 lovorova lista

biljno ulje po želji

grančice svježeg timijana

sol i papar po želji Irski gulaš - priprema: Junetinu narežite na kocke otprilike iste veličine. Začinite ih dobro sa solju i paprom po želji. U većem loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu zapecite junetinu – pecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite meso iz lonca i stavite ga sa strane. U istom loncu prepirjajte nasjeckanu slaninu. Dodajte nasjeckani luk, mrkvu i celer i pirjajte sve zajedno 10-ak minuta dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati oko jedne minute. Dodajte brašno i sve dobro promiješajte. Pržite brašno 1 do 2 minute dok lagano ne potamni. Podlijte povrće s mesnim temeljcem i pivom. Umiješajte koncentrat rajčice, začinite s lovorovim listovima i timijanom. koncentrat rajčice. Sve dobro promiješajte i pirjajte oko jedne minute. Vratite junetinu u lonac i kuhajte sve zajedno na laganoj temperaturi oko dva do tri sata dok meso ne omekša, a umak se ne zgusne. Dodatno posolite i popaprite po želji i poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

