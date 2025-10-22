Galerija 23 23 23 23 Utvrda na brdu iznad Kupe ondje ponosno stoji od davnih dana, dok su konji još slobodno šetali i nisu bili pospremljeni ispod haube. S visoke kule pružao se pogled na granicu Osmanskog i Habsburškog Carstva, a tijekom stoljeća nizali su se i različiti vlasnici, poput Frankopana, Zrinskih i irskog plemića Lavala Nugenta, koji ga je u 19. stoljeću spasio od propadanja. To da je službena titula Starog grada najljepši i najbolje sačuvani spomenik feudalnog graditeljstva u Hrvatskoj nije tajna, a ako se pitate tko je bio taj Dubovac po kojem utvrda nosi ime – nije riječ o plemiću nego dubu - i šumi hrasta koja ga je okruživala.

Kastel - 3 (Foto: Nika Borovac)

Nekoć je uloga Starog grada bila zaštitnička, a danas provocira znatiželju izletnika koji uživaju u pogledu s vidikovca, istražuju muzej i žele doznati nešto više o burnoj povijesti - te češće šmekera kojima nije problem potegnuti koji kilometar radi novog gastronomskog iskustva i uspomena u albumu sjećanja (ne možemo si pomoći, ovo mjesto jednostavno budi romantiku). Je li to zbog kamenih i drvenih stepenica i ljupkog dvorišta s kojeg pozdravljaju vitezovi, pogleda na rijeku, brežuljke i šume u daljini – ili pak zbog mesa mekog kao duša, domaće focaccie i Mrežničkog Pale Alea… tko će ga znati.

Bistro Kastel koji se nalazi unutar Starog grada Dubovac je u svakom slučaju napravio mudar potez pa osim posebnih, ozbiljnijih večera koje organizira, kako bi gosti mogli do mile volje degustirati i uživati, romantičarima omogućuje da postanu kraljevi i kraljice na bajkovitim svadbama.

No krenimo od početka – nekoliko je krivaca za to što se u Kastelu dobro jede, a jedan od njih je vlasnik Željko Goluža, nekadašnji košarkaš koji je trice u dvoranama odlučio zamijeniti onima na ugostiteljskoj sceni. U svojem cv-ju nareckao je nekoliko mjesta koja su Karlovčanima prirasla srcu, poput Papa's bara i slastičarne Tara sweets na Korzu.

Kastel - 12 (Foto: Nika Borovac)

Stari grad Dubovac izazivao ga je dok je još igrao košarku na dječjem igralištu. Tada nije mogao niti sanjati da će koje desetljeće kasnije postati domaćin utvrde, a još manje da će strast prema lopti zamijeniti onom prema hmelju u Prvoj dugoreškoj craft pivovari – čije se pivo nađe na stolovima, ali i u jelima koje potpisuje mladi, ali ambiciozni Zvonimir Štefanac. Chefu koji inspiraciju traži u tradiciji i spaja je s modernim pristupom ne nedostaje kreativnosti, i upravo je on zaslužan za jedinstvenu ponudu u Karlovcu, kako i priliči jednom takvom zdanju.

Pitate li se što jesti, krenuti možete s tatarskim biftekom, pogotovo ako volite nježne okuse. Nama ne bi smetalo niti malo snagatorske ljutine ili nešto hrabrijih začina, ali tatarski u Kastelu je još uvijek dovoljno karakteran da se ne izgubi u kombinaciji s tostiranom domaćom focacciom.

Kastel - 1 (Foto: Nika Borovac)

Hit Kastela definitivno su tagliatelle od sipe s kremastom palentom – zalogaj sipe pa zalogaj palente, ovo jelo je ono što zovemo zagrljajem u tanjuru, a chef Štefanec je osobito na njega ponosan. Sipa se začini maslinovim uljem i limunom pa sous vide tehnikom polako omekšava. Zatim se zamrzne pa reže na rezance i poslužuje s raskošnom palentom, da bi se dobilo jelo koje je jednako uzbudljivo okusima i oku. Chef ne skriva da naginje morskim okusima, niti preza od bogatih, kremastih tekstura kakve je upoznavao kroz ljubav prema francuskoj kuhinji. Šapnuo nam je da će ribljih jela biti i na zimskom meniju, koji samo što nije.

Kastel - 20 (Foto: Nika Borovac)

Neka od jela koja gosti najviše hvale su juneći obrazi koji se tope u ustima, posluženi u slasnom umaku s rimskim njokima od palente kojoj ne nedostaje kremoznosti i hrskave korice. Konfitirana svinjska vratina na kremi od krumpira, s majonezom od hrena, ukiseljenim lukom i uljem od peršina dokaz je da i skromniji komadi mesa mogu biti zvijezde tanjura, a i rižot se u Kastelu ne priprema na klasičan način. Osim piletine, poriluka i čipsa od parmezana, u njemu ćete okusiti i dodatan kick Mrežničkog piva, koje možete i sljubiti u čaši s ovim jelom. Kad ste već tamo, isprobajte i citru pils koju su nazvali Kastel.

Kastel - 13 (Foto: Nika Borovac)

Kad je riječ o slatkišima, restoran nudi ponešto za ukuse svih fela – od klasičnog cheesecakea i čokoladne torte pa do čokoladnog tarta i torte od mrkve, koje se poigravaju teksturama i okusima. Nama je bilo teško odlučiti se za najbolju - nema druge, morat ćemo utvrditi gradivo.

Jedan od načina na koji možete bolje upoznati kuhinju Zvonimira Štefanca su posebne večere, a iduća na redu je ona 25.10. posvećena balkanskim okusima pa će se tako na meniju naći slasne meze, zapečeni grah s carskim mesom i pogačicama s čvarcima, mini sarmice i druge divote, a cijena je prijateljska – 22 eura po osobi.

