Galerija 8 8 8 8 Na putovanju kroz središnji dio Bosne i Hercegovine, vrsni fotograf Boris Trogrančić posjetio je Vrelo Bosne, mjesto koje ima toliko toga za ponuditi.

"Kada listopad pokuca na vrata, Vrelo Bosne se pretvara u jedno od najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini. Tada priroda oblači svoje najtoplije tonove - zlatne krošnje drvoreda, smaragdne površine vode i lagani sloj jutarnje magle stvaraju prizor koji izgleda gotovo nestvarno“, priča nam Boris i dodaje:

"Smješteno podno planine Igman, ovo prirodno čudo stoljećima je izvor mira i inspiracije. U jesen, sve poprima novi ritam, šum vode i lišća koje pada stvaraju tihu simfoniju, dok se duga aleja koja vodi do izvora pretvara u filmsku scenu prekrivenu tepihom od lišća.

Kroz moj objektiv, Vrelo Bosne u oktobru pokazuje svoj karakter, mirno, dostojanstveno i melankolično. Iz zraka se jasno vidi sklad prirode, dok pogled sa zemlje otkriva detalje koji lako promaknu oku, kap rose na lišću, refleksija drveća u bistrom toku, i pokoji labud koji spokojno klizi površinom vode.

Vrelo Bosne - 10 (Foto: Boris Trogrančić)

Ovo mjesto, koje mnogi posjećuju tokom ljeta, u jesen dobija poseban šarm. Manje ljudi, više tišine, i osjećaj da si svjedok nečega prolaznog, ali duboko lijepog. Jesen na Vrelu Bosne podsjeća nas da priroda zna biti i nježna i veličanstvena u isto vrijeme.“

Borisa Trogrančića zapratite na Instagramu i na njegovom YouTube kanalu.

Lijepo, toplo... i važno: Svečano otvoreno novo planinarsko sklonište na Velebitu +16