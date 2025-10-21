Galerija 8 8 8 8 Lovrenška jezera skupina su malih planinskih jezera u susjednoj Sloveniji, smještenih na oko 1500 metara nadmorske visine između Rogle i Ribniškog Pohorja. Broj i veličina jezera varira ovisno o sezoni i količini kiše – jer jedino se tako pune, pa ćete ih zateći između 11 i 22 ili 23.

Zbog svoje iznimne biološke i geološke vrijednosti, cijelo područje zaštićeno je kao prirodni šumski rezervat, površine veće od 500 hektara. Riječ je, naime, o najvećem visokom tresetištu u Sloveniji i jednom od najjužnijih takvih područja u Europi.

Ova netaknuta močvarna oaza postoji više od osam tisuća godina pa se danas posebna pažnja posvećuje očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta, zbog čega je dio sjeverno od jezera dostupan isključivo znanstvenicima radi istraživanja.

Lagana kružna tura

Upravo zbog osjetljivosti ekosustava, posjetiteljima je dopušteno kretanje isključivo po drvenim stazama-mostićima koje vode kroz močvaru i završavaju kod drvene promatračnice s pogledom na cijelo područje. Odatle će vam biti jasno zašto se jezerca nazivaju i prozorima močvare (barjanska okna).

U obilazak Lovrenških jezera najbolje je krenuti s Rogle. Planinarska ruta do jezera duga je oko 10 kilometara (kružna tura), a ukupna visinska razlika je tek 270 metara. Staza je blaga i dobro označena, pa je prikladna i za malu djecu i one koji se ne mogu pohvaliti najboljom formom.

S Rogle se polazi putem između igrališta i vodospremnika, pa se preko livada dolazi do šume gdje treba pratiti stazu broj 2. Bit ćete sigurni da ste na pravom putu jer vas putem dočekuju informativne table koje će vam odati silne zanimljivosti o flori, fauni i geologiji ovog područja.

Nakon otprilike sat vremena hoda, stići ćete do drvenih mostića koji vode kroz močvarno područje do jezera. Usput se možete popeti na vidikovac s kojeg se pruža panoramski pogled na tamna jezera, okolne planine i neobičan močvarni pejzaž kakav biste očekivali puno dalje na sjeveru kontinenta.

Kružna vas staza dalje vodi prema Ribniškoj koči (gdje možete napraviti pauzu za ručak), odakle se oštro skreće natrag prema Rogli. Cijela šetnja traje otprilike 2,5 do tri sata, naravno, ovisno o tempu hoda i pauzama za vodu, hranu i fotografiranje.

Lovrenška jezera posebno su atraktivna u proljeće i jesen, kada kiša napuni jezerca, a okolni krajolik se oboji čudesnim bojama. Staza je idealna za obitelji s djecom, ali i sve ljubitelje prirode koji žele pobjeći od svakodnevice, udahnuti čisti planinski zrak i iskoristiti svaki slobodni trenutak za otkrivanje novih prirodnih draguljčića.

