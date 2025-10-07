Galerija 10 10 10 10 U šetnji Velom Lukom, korak po korak, mozaik po mozaik proći ćete kraj malih vrela otočkog života koja ne spavaju niti kada turisti otkoturaju svoje kufere do trajektne luke. Od Cesarice, tradicionalne baze za kavu ili nešto kratko s pogledom na svijet koji prolazi i brijačnice koja služi kao živi muzej Oliveru Dragojeviću , prema slastičarnici Diani u kojoj se jedu vjerojatno najveće krafne na otoku doći ćete do malog fenomena. DoBar je restoran u koji dođu domaći, bez obzira na to što mu najbolje ocjene na TripAdvisoru daju upravo turisti. Nema ondje popare, lumblije, a ni buzare, ali čari otočke kuhinje i vina ne nedostaje.

Restoran s dušom bistroa i vinskog bara u kojem se pažnja jednako pridaje kreativnoj kuhinji i buteljama pun je ujutro i navečer. Omiljeno je utočište za doručak s pogledom na more, a sa zalaskom sunca stiže i živa glazba uz povremena gostovanja lokalnih vinara.

Pitate li Internet, vidjet ćete da recenzije itekako hvale ugođaj, nepretencioznu, ali finu kuhinju, kao i domaćine kojima nije problem ispričati nešto više o etiketama i sortama te maslinovom ulju. Osim toga, gosti se slažu i da su im u odnosu na kvalitetu cijene poprilično prijateljske.

DoBar - 4 (Foto: Saša Prižmić)

Ni jelovnik, a ni vinska karta se ne listaju poput telefonskog imenika – umjesto toga na nekoliko stranica ispisana je promišljena ponuda s dovoljno velikim izborom da svatko pronađe favorite. Među hladnim predjelima naći ćete Tartar (junetina, kozji sir, bademi, sourdough kruh) za 15 eura i Antipasti (plava riba, dalmatinska šalša, mrkva, mahune, crvena paprika, tikvice) za 13 eura.

Na popisu toplih predjela je Kupus (sous-vide kupus, krema od graška, coulis od paprike, tostirane sjemenke bundeve) za 12 eura, kao i Tagliatelle u umaku od tikvica i slanih inćuna s crumbleom od suhog kruha (16 eura). Od glavnih jela mami tuna s kremom od cvjetače i sotiranim mahunama (27 eura), sporo pečeno carsko meso s kremom od paprike roge a la ajvar i sotiranom brokulom (25 eura) te sporo pečeni janjeći but s kremom od komorača, janjećim jusom i prženim krumpirom (27 eura).

DoBar - 2 (Foto: Nika Borovac)

Doručak s pogledom

Dok se grad još budi DoBar je odlično mjesto za jutarnju kavu i sok od sočnih naranči, a konkretan doručak možete pojesti po cijeni od 7-13 eura. Shakshuka, na spomen koje misli putuju prema afričkom sjeveru i Bliskom Istoku, udomaćila se dalmatinskom šalšom s kaparima - i idealan je izgovor za guštanje u jajima na oko posluženima na mrvicu kreativniji način. Nas je oduševila upravo taj šug pun okusa i mirisa koji bismo spremili u staklenke da nas i na kontinentu povremeno podsjeti na more, sunce, kao i lagane ritmove Bowiea i Sade koji dopiru iz zvučnika. Ništa manje ukusna nije niti kremasta kajgana s mirisnom pancetom poslužena na savršeno mekom sourdough kruhu, ili pak Tartina s bogatim slojem kremastog sira, pršutom, medom i voćem. Kad bismo tražili mane, izbrojili bismo pokoje krupno zrnce soli na salati previše, zbog čega se ne može jesti sama nego u zalogaju s kruhom koji će je razblažiti.

Dok traje doručak naručiti možete i domaću granolu s jogurtom i voćem ili se pak odlučiti za platu s humusom, marmeladom, pancetom i kozjim sirom. Zatražiti možete dodatno i maslinovog ulja te doznati kako Veloj Luci možda nedostaje trsova i vinara, ali ne i uljara.

DoBar - 8 (Foto: Saša Prižmić)

Korčulanske sorte

U DoBaru se pak ponose domaćim uljem Surjan sa zaštićenom oznakom izvornosti. Upravo autohtona korčulanska lastovka daje specifičnu gorčinu tom ulju što ga čini posebnim i prepoznatljivim.

Priče iz boca u DoBaru se njeguju i na Vinskim večerima s otočkim vinarima, kada se pod reflektorima nađu inspirativni ljudi, ali i hrana. Vina na kartu stavlja sommelier Andrija Kovač, koji je prije DoBara iskustvo skupljao u Michelinom nagrađenom restoranu LD-u u Korčuli. Upitate li ga, ispričat će vam ponešto o raznim stilovima pošipa koji se ondje mogu kušati, od svježih do tradicionalnijih ili sur lie etiketa, kao i o grku – bilo Biretovom iz Lumbarde, ili onom s Lastova koje potpisuje Lukša Hropić. Na policama imaju najmanje po jednog predstavnika važnijih hrvatskih vinskih regija pa se posjetitelji ne moraju zadržati na otocima nego i krenuti prema Istri, Plešivici ili Slavoniji… Ponovilo se!

