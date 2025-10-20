Ako vam je dosta gužve, stresa i pretrpanih itinerara – Bjelovarsko-bilogorska županija čeka vas širokih ruku i puna srca. Ovdje vrijeme teče sporije, obroci su duži, a život ima neku drugu dimenziju od one na koju smo naviknuli dok jurišamo kroz džunglu svakodnevnog stresa.

Planiranje odmora u kućama za odmor smještenim u prirodi nije samo bijeg – to je ulaganje u vlastito zdravlje. Boravak izvan gradske vreve, u zelenilu, tišini i čistom zraku, dokazano smanjuje razinu stresa, regulira san i poboljšava opće psihofizičko stanje. Jesen i zima idealne su za introspekciju i punjenje baterija – daleko od ekrana, blizu šume, uz ritam dana koji ne diktira obveza, već doslovno nalaže potrebu za mirom i snom.

Duhovni aspekt takvog boravka dolazi iz jednostavnosti – buđenje bez buke, šetnja po mokroj travi, zvuk vjetra kroz lišće, mirisi domaće kuhinje i toplina vatre. To su trenuci u kojima se vraćamo sebi.

S praktične strane, ovakvi objekti nude udobnost doma, uz privatnost i sadržaje koje ne nudi niti jedan hotel: vlastiti bazen, saunu, kamin, vinograd iza kuće, dječje igralište, tišinu. Kad u to ukomponiramo ljepotu jesensko - zimskog ozračja ovog kraja, iznenađenjima nema kraja.

Jesenska idila? Nikome ne pristaje tako ko Bjelovarsko-bilogorskom kraju

Kad lišće pozlati krošnje, a zrak se napuni mirisima pečenih kestena, domaće rakije i dima iz krušnih peći, Bjelovarsko-bilogorska županija postaje idealno mjesto za punjenje baterija. Vina, sirevi, med, ukusni likeri, craft piva, domaća hrana i tišina koju povremeno prekine rika jelena ili brzi kas prekrasnih konja – prizori za pamćenje. A tu su kao vjerni čuvari, vrhovi triju planina, poput ženske guste kose, rasute raskošne šume i mekane livade te brojne staze koje kriju kušaonice pune zaboravljenih okusa.

Magija prirodnog, nepoznato u poznatom, koje nudi Doživljaj više.

GDJE SE UDOBNO SMJESTITI – VODIČ ZA ODMOR

Luksuzna kuća za odmor Harmony ****

Moderna, kompaktna i udobna, Harmony kuća idealna je za one koji vole minimalistički luksuz. Opremljena svime što vam treba – od bazena, hidromasažne kade, bicikala do terase s pogledom na prirodu. Pet-friendly opcija za bijeg iz grada.

Kuća za odmor Ella ****

Novoizgrađena drvena kuća, savršena za obitelji s djecom. Bazen, whirlpool, sauna, PlayStation, društvene igre – sve pod jednim krovom. Okružena šumom, nudi totalni digitalni detoks ili, ako ipak ne možete bez Wi-Fi-a, i to je tu. Jesen ovdje miriši na borove, livadu, noći su zvjezdane i odmor je zagarantiran.

Kuća za odmor Krolo - Blackberry Hill ***

Na brdu iznad Bjelovara, ova kuća nudi potpuni mir. Okružena prirodom, idealna za manji broj gostiju koji traže tišinu, pogled i autentičnost. Ovdje se živi sporo, jede polako i diše duboko. Za istinske hedoniste.

Adresa: Kupinovac 15, Bjelovar

Kuća za odmor Chambar ****

Nedaleko Bjelovara, na slikovitom proplanku s panoramskim pogledom, smještena je kuća CHAMBAR – suvremena ruralna kuća za odmor u autohtonom stilu. Spoj tradicije i modernog dizajna stvara savršeno mjesto za bijeg iz svakodnevice.

Ljeti se možete opustiti uz vanjski bazen (32 m²) i ležaljke, a zimi uživati u jacuzziju i sauni. Uz glavnu kuću nalazi se i šarmantna TINY HOUSE AMBAR – prava mala čarolija na 12 m², otvorena 2022.

Na prostranom imanju (900 m²) nalaze se roštilj, dječje igralište, viseće ležaljke i drvena kućica u hladu. Gosti imaju na raspolaganju bicikle (dva električna i jedan MTB), a u blizini prolaze pješačke i biciklističke staze koje vode vinskim cestama do lokalnih vinarija.

Blizina Bjelovara i Zagreba te odlična prometna povezanost čine CHAMBAR lako dostupnim utočištem u prirodi – idealnim za obiteljski odmor uz rustikalni šarm.

Kuća za odmor Villa Antique ****

Predivna Villa Antique nudi savršen odmor uz privatni bazen, prostrani vrt i sunčanu terasu. Uživajte u hidromasažnoj kadi, brzom WiFi-ju i potpunom komforu.

Kuća ima dvije klimatizirane spavaće sobe, potpuno opremljenu kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak s TV-om ravnog ekrana i satelitskim programima. Osigurani su ručnici, posteljina i besplatno privatno parkiralište.

Pet friendly i idealna za obitelji, Villa Antique je vaša privatna oaza za bijeg iz gradske gužve – svega 83 km od zagrebačke zračne luke.

SVE INFORMACIJE O OVIM KUĆAMA, KONTAKT PODATKE VLASNIKA KAO I ADRESE, MOŽETE PRONAĆI OVDJE

Savjet za kraj: Ne čekajte idealan trenutak. Bjelovarsko-bilogorska županija čeka da je otkrijete kad je najbogatija bojama, mirisima i toplinom domaćih ljudi. Ova županija dom je brojnih ciklo-staza, planinarskih ruta, konjičkih punktova i edukativnih staza koje vode kroz šume, brežuljke i vinograde. Gastronomska scena obogaćena je lokalnim sirevima, medom, rakijama, vinima i domaćim specijalitetima, dok kulturna ponuda uključuje raskošne perivoje i dvorce, muzeje koji pričaju priče o prošlosti, etno-kuće koje čuvaju duh naroda i totalno cool centre u kojima priroda postaje učionica.

U jesen tako ovaj kraj postaje posebna kulisa: šuštanje lišća, mirisi kuhinja, šetnje pod krošnjama ginka, čuvara prošlosti – sve vas poziva da uživate punim plućima u životu.

A usput se i odlično naspavate.

Dobrodošli u BBŽ – Doživljaj više



