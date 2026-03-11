Ne bacajte vodu od kuhanja tjestenine u odvod – ona je bogata škrobom te se može opet i iznova iskoristiti u pripremi hrane. Donosimo vam četiri kulinarska prijedloga koja štede vrijeme i novac u kuhinji.

Pripremite kremasti umak

Sigurno ste ne jednom pročitali u receptu kako je dobro sačuvati barem jednu šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina . Ova voda ima puno škrobi što je čini savršenim pomagalom za zgušnjavanjem umaka – sve od onih na bazi vrhnja do robusnih umaka od rajčice.

Škrob u vodi pomaže da se tjestenina bolje poveže s umakom i daje joj kremastiju teksturu. Nemojte se bojati posoliti vodu u kojoj se kuhala tjestenina – ne samo da ćete tako dodati dubinu okusa tjestenini, već i umaku u koji ćete dodati škrobnu vodu.

Vodu od kuhanja tjestenine možete upotrijebiti za pripremu kremastog umaka (Foto: Shutterstock)

Skuhajte juhu ili varivo

Slana škrobna voda od kuhanja tjestenine može poslužiti i kao baza za pripremu juha i variva. Ona će na prirodan način zgusnuti jelo koje pripremate te mu dodati više okusa. Vodu od kuhanja tjestenine možete upotrijebiti u svemu od bistrih juha do gustih variva i gulaša.

Dodajte je u kruh i peciva

Vodu od kuhanja tjestenine možete upotrijebiti i za pripremu pekarskih proizvoda poput domaćeg kruha i peciva. Običnu vodu u receptu zamijenite za onu škrobnu u kojoj se kuhala tjestenina. Iskusni stručnjaci tvrde da će se na taj način kvasac još bolje aktivirati, a kruh još više dignuti. Bonus dodatak: kruh će imati mekšu teksturu.

Skuhajte u njoj i povrće

Želite li uštedjeti vrijeme tijekom kuhanja, skuhajte povrće na pari dok je tjestenina još u loncu. Ako želite da povrće dobije više okusa, možete ga blanširati u vodi u kojoj se kuhala tjestenina, a nakon što ste istu procijedili i odvojili.

Na ovaj način možete blanširati špinat i blitvu, ali i skuhati različite vrste povrća poput mrkve, cvjetače i brokule.

