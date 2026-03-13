Galerija 5 5 5 5 Smještena između Europe i Azije, Gruzija je zemlja na raskrižju povijesti, kultura i prirodnih krajolika. Sa svojih 3,8 milijuna stanovnika relativno je blizu Hrvatskoj, no površinom je veća i prostire se na oko 69 tisuća četvornih kilometara. Identitet zemlje oblikovao je Veliki Kavkaz, planinski lanac dug oko 1200 kilometara koji se proteže između Crnog i Kaspijskog mora i služi kao prirodna granica između Europe i Azije. U njegovu zapadnom dijelu nalazi se i Elbrus, ugašeni vulkan visok 5642 metra koji se prema nekim kriterijima smatra najvišim vrhom Europe. Kavkaz je poznat i po prirodnom bogatstvu: ovdje raste više od 1600 endemskih biljnih vrsta. Planinski krajolik oblikovao je i naselja. Tako primjerice, u gruzijskoj regiji Svanetiji su se razvila sela s karakterističnim kamenim kulama koje su služile kao obrambene utvrde i obiteljske kuće.

Utvrda gospodara

Kroz Gruziju je stoljećima prolazio i jedan od krakova Puta svile, trgovačke mreže koja je povezivala Aziju i Europu. Tragovi tih vremena vidljivi su na brojnim arheološkim lokalitetima, među kojima se posebno ističe Uplistsikhe, antički grad uklesan u stijeni. Njegovo ime može se prevesti kao utvrda gospodara. Grad je nastao na terasama od golog kamena, a u vrijeme najvećeg procvata imao je oko 20 tisuća stanovnika i više od 700 špiljskih stanova.

Uplistsikhe se spominje u zapisima starijim od tisuću godina prije Krista, što ga svrstava među najstarija naselja na Kavkazu. U početku je bio pagansko religijsko središte s hramovima, žitnicama, bunarima i amfiteatrom, a cijeli kompleks bio je povezan mrežom tunela. Grad je teško stradao tijekom mongolskih osvajanja u 13. stoljeću, a kasnije i u snažnom potresu. Danas je sačuvan samo dio nekadašnjeg naselja.

Narikala (Foto: Shutterstock)

Vino, glazba i ples

Jedan od najpoznatijih elemenata gruzijske kulture povezan je s vinom. Arheološka istraživanja pokazala su da se na području današnje Gruzije vino proizvodilo prije oko 8000 godina, što ga čini jednim od najstarijih poznatih vinogradarskih područja na svijetu. Tradicionalna metoda proizvodnje vina uključuje velike glinene posude, kvevri, koje se zakapaju u zemlju kako bi se održala stabilna temperatura tijekom fermentacije i odležavanja.

U tradicionalnoj kulturi važnu ulogu imaju i glazba i ples. Gruzijsko polifono pjevanje, karakteristično po višeglasju i složenim harmonijama nalazi se na popisu nematerijalne baštine. Jedna od najpoznatijih pjesama, Chakrulo, 1977. godine uvrštena je na Zlatnu ploču koja je poslana u svemir na NASA-inoj letjelici Voyager kao primjer glazbe s planeta Zemlje.

Tbilisi (Foto: Shutterstock)

Uzbudljivi Tbilisi

Kršćanstvo je u Gruziji službeno prihvaćeno još 337. godine, a religija je snažno oblikovala arhitekturu i umjetnost zemlje. Brojni samostani i crkve s freskama nalaze se diljem zemlje, a među najvažnijim povijesnim lokalitetima ističe se Mtskheta, nekadašnja prijestolnica u kojoj se nalaze katedrala Svetitskhoveli iz 11. stoljeća i crkva Jvari iz 6. stoljeća.

Glavni grad - Tbilisi nikako ne treba zaobići, a najbolje ga je otkrivati u hodu. Tijekom povijesti je bio pod utjecajem različitih carstava i kultura. U staroj gradskoj jezgri, starijoj od 1500 godina nalaze se pravoslavne, armenske i katoličke crkve, sinagoga, džamija i zoroastrijski hram.

U staroj jezgri lako je izgubiti se među uskim ulicama, srednjovjekovnim kupeljima i kućama s drvenim balkonima obojenima u jarke boje. Za najljepši pogled popnite se žičarom iznad rijeke do tvrđave Narikala. Odavde se lako nastavlja šetnja do monumentalnog kipa Majke Gruzije koji bdije nad gradom, s mačem u jednoj ruci i zdjelom vina u drugoj. Nedaleko odatle prostire se i botanički vrt s nekoliko vodopada.

Kakve su cijene?

Odlučite li se otputovati u Gruziju, očekuju vas prijateljske cijene - općenito trošak života u Tbilisiju je oko 30 posto niži nego u Zagrebu, uključujući stanovanje, restorane i namirnice. Primjerice, hrana u restoranu ili namirnice u trgovinama često su 20 do 30 posto jeftiniji, a javni prijevoz i mnoge usluge još su povoljniji, što putovanje čini pristupačnim.

U Tbilisiju noćenje u hotelima u prosjeku stoji oko 65 do 125 eura po noćenju, dok se povoljniji smještaj može pronaći već od oko 22 eura, a hoteli srednje kategorije uglavnom stoje oko 52 eura. Batumi, popularna obalna destinacija na Crnom moru, nudi vrlo pristupačne opcije – jeftiniji apartmani mogu se pronaći već za 6 do 12 eura, dok su luksuzni resorti znatno skuplji.

Kutaisi je najpovoljniji veći grad, gdje noćenje u prosjeku stoji oko 34 do 43 eura.Također, cijene skijaških karata u Gruziji su među najpovoljnijima su u Europi. Dnevna karta za odrasle u velikim skijalištima poput Gudaurija i Bakurianija obično stoji između 14 i 23 eura. Višednevne karte nude još bolju vrijednost, a dostupno je i noćno skijanje po nižoj cijeni.

